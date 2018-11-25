ДТП в Пинском районе: водитель не справился с управлением, пострадала пассажирка

Авария в Пинском районе произошла 24 ноября.

По предварительной информации 24-летний житель деревни Пинковичи, управляя автомобилем «Мазда 626» двигался по автодороге Н-267 «Пинск-Пинковичи». На 1-м километре Пинского района, не справившись с управлением, он съехал в правый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка, жительница д.Пинковичи, госпитализирована в УЗ «Пинская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.





По информации областной ГАИ.