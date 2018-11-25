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ДТП в Пинском районе: водитель не справился с управлением, пострадала пассажирка
26.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Авария в Пинском районе произошла 24 ноября.
По предварительной информации 24-летний житель деревни Пинковичи, управляя автомобилем «Мазда 626» двигался по автодороге Н-267 «Пинск-Пинковичи». На 1-м километре Пинского района, не справившись с управлением, он съехал в правый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась.
В результате ДТП 66-летняя пассажирка, жительница д.Пинковичи, госпитализирована в УЗ «Пинская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.
По информации областной ГАИ.
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