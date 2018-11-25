"Пошли за яйцами - а тут такое!" Подробности ЧП в Друе, где 5-летнему мальчику приставили к горлу нож

На прошлой неделе читателей TUT.BY потрясло ЧП в агрогородке Друя Браславского района: сельчанин приставил нож к горлу 5-летнего ребенка, требуя деньги на выпивку у его отца. Мужчина, сыну которого угрожали, говорит, что все было не совсем так.



Агрогородок Друя. Фото: Игорь Матвеев. TUT.BY

Напомним, по сообщению пресс-службы милиции, события развивались так. Вечером 21 ноября житель Друи пошел с двумя маленькими детьми в магазин. По дороге встретил знакомого, который предложил вместе выпить. Сельчанин купил алкоголь и отправился в гости к пригласившему его мужчине. С собой взял и детей. В доме кроме хозяина находился еще один мужчина. Когда алкоголь закончился, между собутыльниками возник спор, кто пойдет за добавкой. В итоге гость решил, что нужно возвращаться домой, и начал одевать своих сына и дочку, чтобы уйти. В этот момент один из компании приставил к горлу мальчика нож, требуя деньги. Отец отдал все, что у него было с собой, — 50 рублей. Придя домой, позвонил в РОВД. Милиционеры задержали хозяина дома и его второго гостя. Возбуждено уголовное дело за разбой.

— В тот вечер я действительно ходил вместе с детьми — 9-летней дочкой и 5-летним сыном — в магазин, — рассказывает 37-летний житель Друи. — Но пошел я туда не за алкоголем, а за яйцами, которые продавали со скидкой. По дороге в магазин находится дом, в котором все и произошло. Его хозяйка — женщина, с которой у нас хорошие отношения, дети с ней очень хорошо ладят, даже называют «бабушка». У нее как раз был день рождения — 55 лет. Она увидела меня на улице и спросила: «А вы почему не зашли, не поздравили? Заходите в гости». Я извинился, сказал, что сейчас сходим в магазин и на обратном пути зайдем.

В доме у именинницы находились двое мужчин — сын хозяйки и житель соседней деревни. Дети пошли играть в комнату к женщине. А их отец курил в коридоре с мужчинами.

— Сына хозяйки, ему где-то 35 лет, я знаю хорошо, мы когда-то вместе работали на ферме. А второго мужчину- ему примерно 40 лет, живет он в соседней деревне, знаю шапочно, видел до этого раз пять мельком. Вроде бы, он был в ЛТП. Мы курили втроем в коридоре. У меня попросили культурно денег. Я отказал. Меня придавили к стенке, ударили по лицу. Я — в ответ, и мужчина упал. Второй кинулся на меня с ножом. Я выбил нож. Заскочил в комнату, где были дети. Говорю женщине: «Быстренько одеваем малых, и мы уходим отсюда».

Первым отец одел младшего — 5-летнего сынишку. И мальчик пошел к выходу. Затем стал помогать с одеждой дочке. Когда мужчина с девочкой вышли из комнаты, то увидели такую картину:

— Житель соседней деревни держал сына в руках, а на уровне шеи ребенка был нож. Я втолкнул дочку снова в зал, закрыл дверь. И говорю: «Мужики, что вы творите?». Они снова потребовали деньги. Я отдал сыну хозяйки 50 рублей — они у меня лежали в кармане одной бумажкой. Мужчина с ножом отпустил ребенка. Мы выбежали. Эти двое тоже выбежали, и, как я слышал, между собой обсуждали, что, наверное, не все деньги у меня забрали. Мы забежали к людям, которые живут через три дома. Вызвали милицию. Но милиция вызвала пограничников, так как те быстрее приедут. Поэтому первыми на происшествие прибыли пограничники.

Все события — и потасовка в коридоре, и инцидент с ножом, и одевание детей, по словам их папы, заняли не более 15 минут.

— То есть никакой совместной пьянки у меня с этими мужчинами не было, — утверждает житель агрогородка. — Я не сидел с ними в одной компании, не пил с ними, никакие «вечера не коротал» — как это теперь рассказывают и пишут. В этот дом я и пошел с детьми, так как не ожидал, что там нам что-то угрожает.

Отец детей говорит, что в тот вечер, перед тем как идти в магазин, выпил пива.

— Я не отрицаю, да, в крови у меня обнаружили 0,7 промилле. Но это было пиво, никакую водку я не квасил ни с кем. Пошел с детьми в магазин за яйцами — а тут такое!

По словам мужчины, дети уже начинают забывать про происшествие:

— Детей доставили домой, к маме, пограничники. Дочка была испугана, плакала. Жена ее успокаивала, потом уложила детей спать. А сын еще маленький, и, похоже, не понял, что произошло. Через два дня они уже стали забывать и путаться, как и что происходило. Сейчас с ними уже все в порядке, слава Богу, пронесло. Надеюсь, на детях все это не отразится.