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Еще семь общежитий запретил эксплуатировать суд в Могилеве. И снова - по требованию МЧС
26.11.2018 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Областной Экономический суд в Могилеве запретил эксплуатацию еще семи общежитий. На этот раз — в Октябрьском районе города. Причина та же: несоответствие требованиям пожарной безопасности.
На
— Иск МЧС о приостановлении эксплуатации общежитий удовлетворен частично, — пояснил TUT.BY начальник отдела государственных закупок, финансирования и информатизации суда Ян Клюев. — Отказано в приостановке использования двух общежитий на улице Симонова — здания 10 и 55.
Суд решил приостановить эксплуатацию общежитий по адресам: улица Залуцкого, 3, улица Симонова, 47, 49, 51 и Пушкинский проспект, 71 и 73а — до 30 декабря. Общежития на улице Симонова, 19 — до 1 июля. Эти здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
По сути, эти даты — срок для устранения недостатков. По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игоря Данькова, общежития уже приводят в соответствие с пожарными нормами.
— Сегодня это ответственность руководителей предприятий, к которым эти общежития относятся. И они дали заверения, что уложатся в срок, — сказал Даньков.
Людей из общежитий выселять не будут.
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Общежития не соответствуют правилам пожарной безопасности. Однако выселять никого не будут.
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