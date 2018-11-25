Не остались в стороне от праздника соседей

Началось мероприятие с мазурки Домбровского – Государственного гимна Польши, вслед за которым послышалось знакомое: «Мы, беларусы…». С первых минут стало понятно, что вечер пройдет под эгидой дружественных отношений двух стран. Так и произошло – на обоих языках дети и взрослые декламировали стихи и исполняли песни. Также присутствующие узнали о важных вехах истории Польши и почтили память людей, которым польская земля обязана свободой.

Как рассказала председатель Борисовского отделения ОО «Союз поляков на Беларуси» Алла Нитиевская, в Доме Польском все желающие от мала до велика изучают польский язык, культуру, традиции и историю, занимаются вокалом и танцами. Концерт, посвященный вековому юбилею независимости Польши, где в адрес страны звучали пожелания благополучия, спокойствия и процветания, стал также своеобразным подведением итогов стараний участников объединения. Дети и взрослые своими концертными номерами продемонстрировали знание языка и удивили талантами.

Насладиться выступлением старшей дочери вместе с супругой пришел Дмитрий Кавецкий:

– Мои предки имели польские корни. С малых лет я слышал, как прабабушка, приехавшая в Борисов из Логойского района, молилась по-польски. В детстве я не понимал этого языка, начал изучать его только в сознательном возрасте в Доме Польском. Сейчас объединение посещают мои дети. Им нравится формат встреч с преподавателями, теплая и дружеская атмосфера, в которой проходит обучение.

По словам преподавателей, польский язык изучают не только люди, имеющие польские корни. Кто-то приходит на занятия, влюбившись в старинную архитектуру и природу Польши, есть среди них и те, кто хочет всесторонне развиваться. К таким людям можно отнести талантливых людей с неуемной энергией – борисовских художников – участников студии «АRTерия».

Как рассказала художница Ольга Полякова, в объединении вместе с коллегами по цеху она изучает польский язык. Накануне праздника мастера кисти помогали организаторам концерта с декорированием зала. В их студии для ребят проходил мастер-класс по изготовлению эффектных бумажных цветов, из которых удалось выполнить огромную яркую композицию. Кроме того, вместе с ребятами художники сделали мозаику с изображением герба Польши. Всю эту красоту можно было лицезреть в фотозоне, где не было отбоя от желающих запечатлеть памятный момент.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора