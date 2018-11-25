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Литературно-музыкальная композиция «Пуговица» состоялась в Борисовском костеле

26.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Исполнения хора «Чароўнасць» и квартета «Модус» переплетались прочтением фрагментов письма французского солдата 4-го батальона 55-го полка 12-й пехотной дивизии Поля Анри де Клемана своему сыну.

По мотивам произведения Дарья Шостак, ученица борисовской художественной школы, написала картину «Большая история одной из пуговиц», которую в торжественной обстановке вручила Геннадию Денгалеву, председателю Борисовского райисполкома.

– Пускай моя картина о двух солдатах русской и французской армии, которые, сражавшись между собой, все равно остались людьми, станет дополнением к страничке большой истории одной маленькой пуговицы, – рассказала Дарья.

Картина юного мастера будет передана в художественную галерею Борисовской библиотеки, чтобы горожане и гости города имели возможность ее видеть.

Наш корр.

 
 
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