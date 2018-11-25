Победителем детского «Евровидения-2018» стала Роксана Венгель из Польши

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 215 баллов.

Вокалистке 13 лет. Она победитель первого сезона TheVoiceKidsPoland. Помимо пения занимается акробатикой, дзюдо и танцами. Но самой большой ее страстью всегда была музыка. Талант Роксаны к пению обнаружился почти случайно – в караоке благодаря множеству положительных отзывов о ее голосе. Это побудило девочку работать и развивать свои певческие способности. Первый сингл Роксаны под названием «Żyj» набрал более 8 млн просмотров на YouTube, у нее более 200 тыс. подписчиков в соцсетях. Последний сингл под названием «Obiecuję» также стал популярным среди поклонников. Сейчас Роксана работает над своим дебютным альбомом.

В тройке лидеров Анжелина из Франции (203 балла) и Джаэль из Австралии (201).