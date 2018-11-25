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В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах

26.11.2018 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Правительство утвердило положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Решение содержится в постановлении Совмина от 23 ноября 2018 года  № 850.


Фото: Reuters

Положение определяет порядок предварительной идентификации пользователей на интернет-ресурсах.

В документе указано, что предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства.

Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.

Владелец интернет-ресурса активирует учетную запись пользователя, отправив код активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации только одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.

После активации учетной записи пользователь вправе размещать на сайте сообщения, материалы, включая комментарии к сообщениям других пользователей, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на сайт своего логина и пароля).

Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.

Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных на территории Беларуси серверах:

  • полученных при предварительной идентификации пользователя сведений - фамилию, имя собственное, отчество (если имеется), пол, число, месяц, год рождения, место рождения, а также номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты;
  • сведений о размещении и (или) изменении пользователем на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения и (или) изменения;
  • сведений о сетевом (IР) адресе устройства пользователя, присвоенном при регистрации пользователя на интернет-ресурсе, внесении изменений в регистрационные данные пользователя;
  • иных сведений, полученных владельцем интернет-ресурса при идентификации пользователя.

В документе указано, что владелец интернет-ресурса

  • принимает меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия пользователя сведений, указанных в положении;
  • предоставляет эти сведения по требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов КГК, Мининформа, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.​   

Ранее идентификацию комментаторов по номеру телефона анонсировал министр информации.

 
 
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Правительство утвердило положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.
 
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