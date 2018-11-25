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В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах
26.11.2018 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Правительство утвердило положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Решение содержится в
Положение определяет порядок предварительной идентификации пользователей на интернет-ресурсах.
В документе указано, что предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства.
Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством страны.
Владелец интернет-ресурса активирует учетную запись пользователя, отправив код активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона может быть использован для регистрации только одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе.
После активации учетной записи пользователь вправе размещать на сайте сообщения, материалы, включая комментарии к сообщениям других пользователей, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на сайт своего логина и пароля).
Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.
Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных на территории Беларуси серверах:
В документе указано, что владелец интернет-ресурса
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.
Ранее идентификацию комментаторов по номеру телефона
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Правительство утвердило положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания.
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