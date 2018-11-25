Борисов и китайский город Нинбо установили дружественные связи

Стороны договорились развивать многосторонние связи и сотрудничество в сферах торговли, экономики, образования, культуры, туризма, спорта, здравоохранения, градостроительства, защиты окружающей среды, а также содействовать взаимному процветанию. Также руководители и заинтересованные организации из Борисова и Нинбо получили возможность создавать и развивать контакты для обмена делегациями или информационными материалами для взаимного ознакомления с историей и жизнью городов. Нинбо - крупный китайский портовый город в провинции Чжэцзян. Здесь расположены 4 морских портовых комплекса. Один из крупнейших - Бейлунь, где находятся автомобильные заводы компании "Джили". ВВП города в 2017 году достиг $144,8 млрд, прирост 7,8%. Объем ВВП на душу населения - около $18 тыс.

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