ГУМ и ЦУМ оформили новогодние витрины. Голосуйте, какие вам нравятся больше

Минске ГУМ и ЦУМ традиционно оформили новогодние витрины. Мы тоже уже традиционно предлагаем проголосовать, какие вам больше нравятся.

ЦУМ

ЦУМ оформил свои витрины первым. В них обыгрывается зимняя и новогодняя тематика. Судя по оформлению, универмаг сделал витрины в партнерстве с несколькими брендами.



















ГУМ

На днях новогодние витрины появились и в ГУМе. В них тоже обыгрывается новогодняя тематика и даже есть символ 2019-го года — свинья. Одна из витрин универмага также сделана в партнерстве с коммерческим брендом.

























В прошлом году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. Посмотрим, кто наберет больше в этом году.

ОПРОС В каком минском универмаге вам больше нравятся новогодние витрины? ЦУМ

ГУМ 44 голоса Результаты