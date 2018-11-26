ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУМ и ЦУМ оформили новогодние витрины. Голосуйте, какие вам нравятся больше

27.11.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минске ГУМ и ЦУМ традиционно оформили новогодние витрины. Мы тоже уже традиционно предлагаем проголосовать, какие вам больше нравятся.

ЦУМ

ЦУМ оформил свои витрины первым. В них обыгрывается зимняя и новогодняя тематика. Судя по оформлению, универмаг сделал витрины в партнерстве с несколькими брендами.









ГУМ

На днях новогодние витрины появились и в ГУМе. В них тоже обыгрывается новогодняя тематика и даже есть символ 2019-го года — свинья. Одна из витрин универмага также сделана в партнерстве с коммерческим брендом.












В прошлом году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. Посмотрим, кто наберет больше в этом году.

ОПРОС

В каком минском универмаге вам больше нравятся новогодние витрины?

44 голоса

Результаты

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, как выглядят витрины универмагов, и голосуйте за лучшие.
 
Новости дня
Новости общества
 
До -18°C ожидается на этой неделе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика