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ГУМ и ЦУМ оформили новогодние витрины. Голосуйте, какие вам нравятся больше
27.11.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Минске ГУМ и ЦУМ традиционно оформили новогодние витрины. Мы тоже
ЦУМ
ЦУМ оформил свои витрины первым. В них обыгрывается зимняя и новогодняя тематика. Судя по оформлению, универмаг сделал витрины в партнерстве с несколькими брендами.
ГУМ
На днях новогодние витрины появились и в ГУМе. В них тоже обыгрывается новогодняя тематика и даже есть символ 2019-го года — свинья. Одна из витрин универмага также сделана в партнерстве с коммерческим брендом.
В прошлом году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. Посмотрим, кто наберет больше в этом году.
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