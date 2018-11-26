Военное положение, идентификация на форумах, жизнь в 2019-м и Новый год - важное за вчера

Доброе утро!

На неделе уже совсем зима — морозы до -18°С и гололедица , на дорогах снегопады и беды . Декабрь через пару дней, что же вы хотели, не Абу-Даби совсем … Зато в стране и мире так жарко, что не замерзнешь! Итак, что важного и интересного вы вчера могли пропустить? (Кстати, уже думали, где отметить Новый год? Интересных и, главное, свободных вариантов уже, говорят, осталось немного .)





Но вернемся к насущному. Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими судами набирает обороты. Появились новые обвинения, Украина успела ввести военное положение в некоторых областях страны, прошло заседание Совета безопасности ООН. А, ну и дату президентских выборов в Украине назначили — уже совсем скоро. Вот здесь у нас — все о развитии конфликта за день. А здесь расскажем , что считают «по поводу целесообразности» введения военного положения три бывших президента республики — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Мы сами поговорили с украинским, российским и белорусским экспертами и узнали, что будет дальше и как этот конфликт отразится на отношениях непосредственных участников и Беларуси — как ближайшего соседа. Кстати, а что говорит международное право ?





В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах. Теперь перед тем как написать что-то гадкое на нашем форуме, вам придется оставить действительный номер телефона . Начнет это все работать уже с 1 декабря, так что готовьтесь и учитесь не троллить.

Президент вчера слушал правительство и Нацбанк: те рассказывали, как мы прожили 2018-й и как будем жить в 2019-м (а мы пока расскажем о том, что точно волнует лично вас: какие услуги ЖКХ подорожают в 2019 году и сколько вы будете возмещать за коммуналку , а также что будет с курсом белорусского рубля к Новому году). Пока президент не очень доволен экономическим блоком страны — нет, говорит, четкого видения точек роста национальной экономики. А еще он удивлен унаследованной от предыдущего состава правительства беспринципностью в выполнении поручений главы государства. Предупредил: «Вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо». Ни белорусы, ни Сергей Николаевич Румас, думаем, и так не сомневались.

А Чалый тем временем считает, что планы по структурным реформам (если они есть) уже запоздали на два года — и нельзя ждать еще до выборов. Идея о том, что бизнес вырастет рядом с мертвым госсектором, может быть ошибочна и фатальна для нашего будущего. И вот здесь он вам по-быстрому объяснит, почему .

Даша Домрачева рассказала, почему решила завершить свою успешную карьеру в 31 год. И нет, оказывается, дело не только в том, что нужно воспитывать дочку.

Британский парламент назвал дату голосования по «Брекзиту» — и это уже совсем скоро .

Вчера умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи . RIP. «Это конец красивой истории. Но Бертолуччи, поэт, режиссер, звезда, обладатель „Оскара“, уходит, оставляя за собой яркий след, который не исчезнет», — написала La Repubblica. И вот вам подборка из 5 фильмов , за которые мы вечно будем помнить Бертолуччи, — пересмотрите, не пожалеете.

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Знаете ли вы, что такое для деревни автолавка? А если это отдаленные деревеньки, в которых живет по пять стариков? Да автолавка — это центр вселенной и источник бесперебойного обеспечения жизнедеятельности целого населенного пункта! К машине, оборудованной для передвижной торговли, спешат все жители деревни, кто только еще может ходить. Здесь не только покупают продукты — тут узнают местные новости, делятся проблемами, обсуждают, как лечить болячки. А если и продавец еще душевный — местные ждут его, как родственника. Или даже больше. Знакомьтесь — Толичек (на самом деле — предприниматель Анатолий), который на своем зеленом Т4 возит бабушкам счастье, скумбрию и груши.





Помните сентябрьскую историю с отселением дома на улице Маркса в Минске, где проживали семьи ветеранов МВД И КГБ? Тогда основанием послужило заключение «Стройреконструкции» о том, что здание находится в предаварийном состоянии и может обрушиться. Жильцы этому заключению не верили и уезжать не хотели. Согласились уехать в квартиры маневренного фонда на два месяца под угрозой принудительного выселения. За это время должны были укрепить фундамент здания. И вот два месяца прошли — и ч то сейчас происходит в отселенном доме и когда его жильцы смогут вернуться обратно ?

А вот дело о резонансном захвате заложника в банке в Заславле. Там в июле 46-летний мужчина напал на свою 23-летнюю дочь. При освобождении девушки нападавшего застрелили. В СК завершили следствие, но на все вопросы все равно не ответили : «в интересах выжившей заложницы и ее семьи».

Смотрите, какая мотивирующая история. Девушка из Лиды сама (но с умом!) похудела на 17 кг, стала фитнес-блогером и диетологом — и теперь мало того что этим зарабатывает, так еще и делает других людей счастливыми, помогая похудеть теперь уже им . Кстати, сейчас начнется период «срочного предновогоднего похудения», поэтому вот вам советы психолога, как избавиться от обжорства . Не впадайте в истерику, во всем нужны система и здравый смысл!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас вчера был печальный день. Закончился наш проект «Шведские хроники» — и вот вам напоследок фоторепортаж из шведской Лапландии. Красота невероятная ! Вообще же наши Стас, Вика и Оля проехали всю Швецию и написали об этом почти два десятка текстов. У нас были крутые герои, которых мы выискивали месяцами. Ребята, как они сейчас вспоминают в соцсетях, морозили конечности в ожидании северного сияния, ели вонючую селедку, согревались у костра в шатре саамов, выносили запасы IKEA, жили в одном отеле с Далай-ламой, провели день в самом опасном иммигрантском районе Мальме под окнами Златана Ибрагимовича, кормили с рук северных оленей, работали с температурой и под аккомпанемент хохота и джаза. Но с командой TUT.BY не страшно свернуть не туда и съесть не то — будьте с нами и вы!





Ой, кстати, о соцсетях. Вы тоже обращаете внимание на то, как много за последнее время в Беларуси стало дел из-за «экстремистских» или «нацистских» постов? И, главное, не всегда понятно, за что именно «прилетает»! Конечно, публиковать действительно экстремистские или ненавистнические материалы не стоит в принципе. Но если вы не уверены в содержании всех своих постов за всю историю страницы — возможно, будет проще закрыть или удалить их одним махом? Вот здесь расскажем, как это сделать в разных соцсетях .

Помните, как много фастфудов, хороших и разных, было в свое время в столице? Все позакрывалось — и goody’s, и Sbarro, и Funny Chicken… Знаете, почему ? Зато на выходных в столичной «Песочнице» начнется зимний сезон — сегодня расскажем вам, что там будет. Ну и вдруг появилась надежда на то, что на проспект Независимости к Европейским играм вернется та самая «Лакомка» (всех чиновников, что ее активно выселяли , уже отправили или под суд , или в отставку ).

И напоследок собрали для вас первые фото белорусских селебрити в Instagram . Например, Макс Корж первое фото загрузил как раз накануне своего 24-летия (напомним, недавно ему стукнуло 30). Вот он в московском аэропорту Домодедово, вот «обзавелся» усами из женских волос, вот позирует со своей кошкой… А еще у нас была милая подборочка лучших снимков спортсменов в Instagram за последнюю неделю : тут и детки Месси, и Вика Азаренко со своим Лео, и нашаДаша с ее Уле… Смотрите сами, в общем!

Все новости понедельника, 26 ноября

Кстати. В декабре у нас опять подорожают сигареты , некоторые аж на 16 копеек за пачку сразу! Если вы давно планировали бросить курить, то- самое время, не находите? А если еще и от алкоголя совсем откажетесь — говорят, вообще хорошо будет . Ну, попробуем? И вот вам прекрасная новость: власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до абсолютного минимума за последние четыре года. Но есть минус — это в Китае… Хорошего настроения, хорошего дня — и давайте смотреть в будущее с улыбкой!

Ваша редакция

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