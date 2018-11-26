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Военное положение, идентификация на форумах, жизнь в 2019-м и Новый год - важное за вчера

27.11.2018 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

На неделе уже совсем зима — морозы до -18°С и гололедица, на дорогах снегопады и беды. Декабрь через пару дней, что же вы хотели, не Абу-Даби совсем… Зато в стране и мире так жарко, что не замерзнешь! Итак, что важного и интересного вы вчера могли пропустить? (Кстати, уже думали, где отметить Новый год? Интересных и, главное, свободных вариантов уже, говорят, осталось немного.)


Но вернемся к насущному. Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими судами набирает обороты. Появились новые обвинения, Украина успела ввести военное положение в некоторых областях страны, прошло заседание Совета безопасности ООН. А, ну и дату президентских выборов в Украине назначили — уже совсем скоро. Вот здесь у нас — все о развитии конфликта за день. А здесь расскажем, что считают «по поводу целесообразности» введения военного положения три бывших президента республики — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Мы сами поговорили с украинским, российским и белорусским экспертами и узнали, что будет дальше и как этот конфликт отразится на отношениях непосредственных участников и Беларуси — как ближайшего соседа. Кстати, а что говорит международное право?


В Беларуси утвердили порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах. Теперь перед тем как написать что-то гадкое на нашем форуме, вам придется оставить действительный номер телефона. Начнет это все работать уже с 1 декабря, так что готовьтесь и учитесь не троллить.

Президент вчера слушал правительство и Нацбанк: те рассказывали, как мы прожили 2018-й и как будем жить в 2019-м (а мы пока расскажем о том, что точно волнует лично вас: какие услуги ЖКХ подорожают в 2019 году и сколько вы будете возмещать за коммуналку, а также что будет с курсом белорусского рубля к Новому году). Пока президент не очень доволен экономическим блоком страны — нет, говорит, четкого видения точек роста национальной экономики. А еще он удивлен унаследованной от предыдущего состава правительства беспринципностью в выполнении поручений главы государства. Предупредил: «Вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо». Ни белорусы, ни Сергей Николаевич Румас, думаем, и так не сомневались.

А Чалый тем временем считает, что планы по структурным реформам (если они есть) уже запоздали на два года — и нельзя ждать еще до выборов. Идея о том, что бизнес вырастет рядом с мертвым госсектором, может быть ошибочна и фатальна для нашего будущего. И вот здесь он вам по-быстрому объяснит, почему.

Даша Домрачева рассказала, почему решила завершить свою успешную карьеру в 31 год. И нет, оказывается, дело не только в том, что нужно воспитывать дочку.

Британский парламент назвал дату голосования по «Брекзиту» — и это уже совсем скоро.

Вчера умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. RIP. «Это конец красивой истории. Но Бертолуччи, поэт, режиссер, звезда, обладатель „Оскара“, уходит, оставляя за собой яркий след, который не исчезнет», — написала La Repubblica. И вот вам подборка из 5 фильмов, за которые мы вечно будем помнить Бертолуччи, — пересмотрите, не пожалеете.

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Знаете ли вы, что такое для деревни автолавка? А если это отдаленные деревеньки, в которых живет по пять стариков? Да автолавка — это центр вселенной и источник бесперебойного обеспечения жизнедеятельности целого населенного пункта! К машине, оборудованной для передвижной торговли, спешат все жители деревни, кто только еще может ходить. Здесь не только покупают продукты — тут узнают местные новости, делятся проблемами, обсуждают, как лечить болячки. А если и продавец еще душевный — местные ждут его, как родственника. Или даже больше. Знакомьтесь — Толичек (на самом деле — предприниматель Анатолий), который на своем зеленом Т4 возит бабушкам счастье, скумбрию и груши.


Помните сентябрьскую историю с отселением дома на улице Маркса в Минске, где проживали семьи ветеранов МВД И КГБ? Тогда основанием послужило заключение «Стройреконструкции» о том, что здание находится в предаварийном состоянии и может обрушиться. Жильцы этому заключению не верили и уезжать не хотели. Согласились уехать в квартиры маневренного фонда на два месяца под угрозой принудительного выселения. За это время должны были укрепить фундамент здания. И вот два месяца прошли — и что сейчас происходит в отселенном доме и когда его жильцы смогут вернуться обратно?

А вот дело о резонансном захвате заложника в банке в Заславле. Там в июле 46-летний мужчина напал на свою 23-летнюю дочь. При освобождении девушки нападавшего застрелили. В СК завершили следствие, но на все вопросы все равно не ответили: «в интересах выжившей заложницы и ее семьи».

Смотрите, какая мотивирующая история. Девушка из Лиды сама (но с умом!) похудела на 17 кг, стала фитнес-блогером и диетологом — и теперь мало того что этим зарабатывает, так еще и делает других людей счастливыми, помогая похудеть теперь уже им. Кстати, сейчас начнется период «срочного предновогоднего похудения», поэтому вот вам советы психолога, как избавиться от обжорства. Не впадайте в истерику, во всем нужны система и здравый смысл!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас вчера был печальный день. Закончился наш проект «Шведские хроники» — и вот вам напоследок фоторепортаж из шведской Лапландии. Красота невероятная! Вообще же наши Стас, Вика и Оля проехали всю Швецию и написали об этом почти два десятка текстов. У нас были крутые герои, которых мы выискивали месяцами. Ребята, как они сейчас вспоминают в соцсетях, морозили конечности в ожидании северного сияния, ели вонючую селедку, согревались у костра в шатре саамов, выносили запасы IKEA, жили в одном отеле с Далай-ламой, провели день в самом опасном иммигрантском районе Мальме под окнами Златана Ибрагимовича, кормили с рук северных оленей, работали с температурой и под аккомпанемент хохота и джаза. Но с командой TUT.BY не страшно свернуть не туда и съесть не то — будьте с нами и вы!


Ой, кстати, о соцсетях. Вы тоже обращаете внимание на то, как много за последнее время в Беларуси стало дел из-за «экстремистских» или «нацистских» постов? И, главное, не всегда понятно, за что именно «прилетает»! Конечно, публиковать действительно экстремистские или ненавистнические материалы не стоит в принципе. Но если вы не уверены в содержании всех своих постов за всю историю страницы — возможно, будет проще закрыть или удалить их одним махом? Вот здесь расскажем, как это сделать в разных соцсетях.

Помните, как много фастфудов, хороших и разных, было в свое время в столице? Все позакрывалось — и goody’s, и Sbarro, и Funny Chicken… Знаете, почему? Зато на выходных в столичной «Песочнице» начнется зимний сезон — сегодня расскажем вам, что там будет. Ну и вдруг появилась надежда на то, что на проспект Независимости к Европейским играм вернется та самая «Лакомка» (всех чиновников, что ее активно выселяли, уже отправили или под суд, или в отставку).

И напоследок собрали для вас первые фото белорусских селебрити в Instagram. Например, Макс Корж первое фото загрузил как раз накануне своего 24-летия (напомним, недавно ему стукнуло 30). Вот он в московском аэропорту Домодедово, вот «обзавелся» усами из женских волос, вот позирует со своей кошкой… А еще у нас была милая подборочка лучших снимков спортсменов в Instagram за последнюю неделю: тут и детки Месси, и Вика Азаренко со своим Лео, и нашаДаша с ее Уле… Смотрите сами, в общем!

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Кстати. В декабре у нас опять подорожают сигареты, некоторые аж на 16 копеек за пачку сразу! Если вы давно планировали бросить курить, то- самое время, не находите? А если еще и от алкоголя совсем откажетесь — говорят, вообще хорошо будет. Ну, попробуем? И вот вам прекрасная новость: власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до абсолютного минимума за последние четыре года. Но есть минус — это в Китае… Хорошего настроения, хорошего дня — и давайте смотреть в будущее с улыбкой!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! На неделе уже совсем зима - морозы до -18°С и гололедица, на дорогах снегопады и беды. Декабрь через пару дней, что же вы хотели, не Абу-Даби совсем… Зато в...
 
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