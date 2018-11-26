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Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста оборудуют пандусом для колясок

27.11.2018 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Пешеходный мост возле брестского вокзала планируют оборудовать пандусом, сообщает «Заря» со ссылкой на начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги Александра Шматова.

Сейчас разрабатывается проект демонтажа части старого моста со стороны улицы Орджоникидзе и переносу схода. Новый спуск планируется оборудовать пандусами для багажа и детских колясок.

Таким же образом обустроят и сход с моста со стороны улицы Кижеватова.

 
 
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Сейчас разрабатывается проект демонтажа части старого моста со стороны улицы Орджоникидзе и переносу схода.
 
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