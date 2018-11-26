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Пешеходный мост возле железнодорожного вокзала Бреста оборудуют пандусом для колясок
27.11.2018 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Пешеходный мост возле брестского вокзала планируют оборудовать пандусом,
Сейчас разрабатывается проект демонтажа части старого моста со стороны улицы Орджоникидзе и переносу схода. Новый спуск планируется оборудовать пандусами для багажа и детских колясок.
Таким же образом обустроят и сход с моста со стороны улицы Кижеватова.
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Сейчас разрабатывается проект демонтажа части старого моста со стороны улицы Орджоникидзе и переносу схода.
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