В Пышках ограбили и изнасиловали девушку

В Гродно в лесопарке Пышки изнасиловали девушку, сообщает 015.by. Мужчина вначале ограбил свою жертву, а затем совершил с ней действия сексуального характера.

Об обидчике гродненка рассказала милиции сама.

Мужчину удалось найти, он в СИЗО — это 32-летний житель Гродно.

В милиции подчеркнули, что в Гродно подобные случаи происходят редко.