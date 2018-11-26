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В Пышках ограбили и изнасиловали девушку

27.11.2018 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно в лесопарке Пышки изнасиловали девушку, сообщает 015.by. Мужчина вначале ограбил свою жертву, а затем совершил с ней действия сексуального характера.

Об обидчике гродненка рассказала милиции сама.

Мужчину удалось найти, он в СИЗО — это 32-летний житель Гродно.

В милиции подчеркнули, что в Гродно подобные случаи происходят редко.

 
Теги: Гродно
 
 
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В милиции подчеркнули, что в Гродно подобные случаи происходят редко.
 
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