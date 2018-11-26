﻿ В Витебске появилась новая маршрутка, которая дублирует путь трамвая-"восьмерки". 21.by
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В Витебске появилась новая маршрутка, которая дублирует путь трамвая-"восьмерки"

27.11.2018 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Для удобства пассажиров, которые пользовались трамвайным маршрутом № 8 — с улицы Титова до Никрополья, — ввели дополнительный пригородный маршрут № 318. Новое маршрутное такси ежедневно курсирует между поселком Кировский и деревней Орлово, сообщает сайт предприятия.

Время отправления с остановки «Улица Приозерная» в поселке Кировский: 7.10, 8.43, 10.17, 12.21, 13.50, 15.24, 17.38, 19.07.

С остановки «Орлово-1» маршрутка уезжает в 8.00, 9.34, 11.00, 13.07, 14.41, 16.55, 18.24.

Маршрут полностью дублирует путь трамвая № 8.

Напомним, в связи с закрытием аварийного Полоцкого путепровода, реконструкция которого растянется от двух до четырех лет, в Витебске упразднили трамвайные маршруты №№ 4, 6, 8, 9.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новое маршрутное такси ежедневно курсирует между поселком Кировский и деревней Орлово.
 
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