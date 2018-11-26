|
В Витебске появилась новая маршрутка, которая дублирует путь трамвая-"восьмерки"
27.11.2018 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Для удобства пассажиров, которые пользовались трамвайным маршрутом № 8 — с улицы Титова до Никрополья, — ввели дополнительный пригородный маршрут № 318. Новое маршрутное такси ежедневно курсирует между поселком Кировский и деревней Орлово,
Время отправления с остановки «Улица Приозерная» в
С остановки «Орлово-1» маршрутка уезжает в 8.00, 9.34, 11.00, 13.07, 14.41, 16.55, 18.24.
Маршрут полностью дублирует путь трамвая № 8.
Напомним, в связи с закрытием аварийного Полоцкого путепровода, реконструкция которого растянется от двух до четырех лет, в Витебске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое маршрутное такси ежедневно курсирует между поселком Кировский и деревней Орлово.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)