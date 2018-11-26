Без фликера нельзя

На календаре – поздняя осень. С наступлением этой поры года ситуация на дорогах становится сложнее: дни короче и заметить пешехода, велосипедиста или гужевую повозку в сумерках, в тёмное время непросто. Ещё сложнее правильно сманеврировать. Гораздо легче сделать это, когда водитель издалека видит мелькающие огоньки световозвращающих элементов.

Что фликер надо носить в тёмное время суток, знают, пожалуй, все, но, к сожалению, соблюдает это требование не каждый. А от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.





Человек со световозвращателями при ближнем свете фар виден за 140 метров, а при дальнем – за 400. Пешехода без фликеров водитель замечает в лучшем случае за 5 метров, и итог этого может быть печальным.

Велосипедистам и водителям гужевого транспорта в тёмное время также необходимо использовать световозвращающие элементы и специальные жилеты. Их средства подлежат оборудованию спереди световозвращателями белого, а сзади – красного цвета. Во время движения по дорогам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на них дополнительно нужно включать спереди фонарь белого, а сзади – красного цвета.

Особое внимание – безопасности детей. И обеспечить её на дорогах должны взрослые: родители, воспитатели, учителя, каждый из нас. И, конечно, водители транспортных средств, которые просто обязаны быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах, неукоснительно соблюдать правила безопасной перевозки детей.

Водителям не следует забывать и о том, что неблагоприятные погодные условия повышают вероятность наезда на пешеходов, поскольку их внимание снижается, например, при сильном ветре, дожде, снегопаде и так далее.

Все, кто за рулём, должны воспринимать появление ребёнка на проезжей части или даже у края тротуара как сигнал для повышенной концентрации внимания. Водитель должен двигаться с особой осторожностью и только тогда, когда уверен, что дети видят транспорт и в безопасности. Скорость нужно выбирать такую, которая позволит быстро остановить машину.





Родителям необходимо внушить ребёнку, что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с порога или подъезда дома. Пройдите с ним весь путь до школы, детского сада и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки дороги – нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к торговым объектам, припаркованные автомобили и так далее. Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Расскажите своему ребёнку о том, что он является участником дорожного движения. Разъясните несложные правила для того, чтобы ваше чадо ориентировалось в ситуации. Он должен понимать, что любое транспортное средство опасно и не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмёт на тормоз.

Помните, что пример родителей всегда играет решающую роль.

Никогда не нарушайте Правила дорожного движения сами и к этому приучайте детей.

Наталья СТУКАЛОВА.