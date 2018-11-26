О чем мечтают дети без родителей? Съездили в школу-интернат и узнали

Новогодние праздники — время исполнения заветных желаний. Но не все имеют возможность увидеть под елкой долгожданный сюрприз. Вместе с Coca-Cola в рамках ежегодного проекта «Караван» мы отправимся в детские школы-интернаты, чтобы подарить ребятам веру в чудо. Каждый из героев наших материалов напишет письмо деду Морозу, а мы предлагаем вам — читателям TUT.BY — исполнить желания ребят. Вы можете принести как подарок, о котором мечтают дети, так и любую вещь, которая порадует воспитанников школ-интернатов. Мы передадим их детям в декабре.

В первом выпуске рассказываем о мечтах пятиклассника Даниила, который живет в Молотковичах Пинского района.





«Попыток вернуть сына мама не предприняла»

За партой — мальчишка 12 лет. Нас предупреждают: называть его нужно не Даником, а Даниилом, потому что он очень серьезный и ответственный.

С двух лет мальчик в статусе сироты. В этом возрасте его забрали из семьи и отправили в пинский Дом ребенка, а спустя год — в детский дом Кобрина.





В Молотковичах мальчик оказался в 2014 году, когда пришло время учиться. При том, что Даниил так много времени провел без родителей, биологическую мать Даниила лишили родительских прав лишь после суда — в январе 2018 года.

Об отце история умалчивает. Однако у матери было целых десять лет для того, чтобы исправиться и показать, что она нуждается в сыне. Правда, попыток вернуть ребенка женщина не предприняла.

— Когда ребенка просто забирают из семьи, у биологического родителя еще есть возможность подумать, исправиться, попробовать воссоединиться с малышом, — рассказывает директор школы Вячеслав Изотов. — В случае Даниила мама не навестила сына и не справилась о его состоянии ни разу за время, пока мальчика нельзя было усыновить.





— Но ситуация сложилась так, что Даниил сразу же, как поступил к нам — с первого класса — стал ездить на оздоровление в итальянскую семью, — продолжает директор. — Там встал вопрос об усыновлении. Времени на исправление биологической матери было дано достаточно, поэтому мы решили лишать ее прав через суд, чтобы дать возможность мальчику на счастливое будущее.

Мать Даниила это возмутило: во время процесса она заявляла, что интернат не имеет права так с ней поступать и отбирать единственного сына. В итоге все сложилось в пользу школы, а Даниил теперь получил шанс стать любимым и первым ребенком в римской семье. По словам директора, мальчик называет их мамой и папой, а вдобавок ко всему он очень похож на своего итальянского отца.





«Стараемся вложить в детей умение обслужить себя»

Молотковичская школа-интернат — вспомогательное учреждение образования: здесь обучаются ребята с нарушениями психофизического развития.

— В основном, у детей, как и у Даниила, легкая степень нарушений. Это означает, что они изучают почти те же предметы, что и в общеобразовательных школах. Исключение — химия, физика, иностранные языки, — объясняет директор. — Упор мы делаем на социально-бытовую и профессиональную ориентацию. Есть дети и с тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности (у нас таких двадцать пять человек), для них школьная программа заканчивается в пятом классе. Дальше мы стараемся вложить в них умение обслужить себя.





Сегодня в школе учится 174 ребенка, 72 из которых — сироты. Только восемь человек, у которых есть родители, каждый вечер после занятий уезжают домой, остальные живут на территории интерната.

По окончании десяти классов ребята могут остаться еще на два года, чтобы получить профессию: за счет технической базы на территории школы выпускники могут стать малярами, овощеводами-садоводами, пчеловодами-животноводами, швеями, мостовщиками и даже кузнецами холодной ковки металла.

— Благодаря польской финансовой поддержке, мы смогли открыть еще и цех по производству корпусной мебели. То, что делают ребята, проходит сертификацию качества и идет на продажу, — делится Вячеслав. — Вся мебель, которую вы видите в учебном и жилом корпусах, также сделана руками наших мальчишек. Таким образом, мы обустроили школу своими руками, сохранив в бюджете около 100 тысяч рублей.

«Практикуется с другими учениками в итальянском языке»

В первую смену ребята обучаются в школе, а во второй половине дня отправляются на кружки по интересам. Вечером делают домашнее задание, ужинают и идут готовиться ко сну.

У Даниила тоже есть занятия, кроме уроков. Учительница Валентина Ивановна Казак отмечает, что у мальчика есть способности:

— Он творческий ребенок, очень любит рисовать. А когда пришел в первый класс и не знал, как держать в руке карандаш и ручку! Сейчас Даниил штрихует карандашами так аккуратно, как будто рисовал красками, — хвалит мальчика учитель. — Может проводить время и в мастерской, что-то делая из глины. Даниил очень спокойный, все задачи ему под силу. Конечно, в учебе ему требуется помощь. Но он очень старается. У него красивый почерк — выводит каждую букву.





Валентина Ивановна сетует на одно: каждый раз после возвращения ученика из Италии приходится с ним заново вспоминать русский язык.

— За два месяца забывает, как разговаривать! Зато на итальянском получается. Даже не представляю, как это происходит, — смеется она.

Все время, которое учительница рассказывает про Даниила, он спокойно сидит за партой и слушает, о чем идет речь, иногда улыбаясь. Однако то, что можно принять за скромность, на самом деле является особенностью ребенка: он очень замкнутый и плохо привыкает к новым людям. А напряженная и несменная поза — защитная реакция:

— Если ему что-то не нравится или пугает, он замыкается в себе. Как ни проси, что ни говори — в этом случае все бесполезно. Тогда мы даем ему время побыть одному, чтобы он расслабился и пришел в себя. Для таких детей любая смена обстановки — огромный стресс, — объясняет собеседница. — А вообще, Даниил понятливый, хорошо себя ведет, мы всегда берем его на выездные концерты. Но сказать, что интеллектуальная недостаточность — история не про нас, нельзя. Программу обычной школы он, к сожалению, не «возьмет».





«Люблю математику и белорусскую мову»

В школе-интернате привычные предметы дети проходят по упрощенной схеме. На вопрос, какие уроки приходятся больше всего по душе, Даниил, задумавшись, отвечает коротко:

— Математика и белорусская мова.

Последняя, по словам учителя, дается ребятам тяжелее всего: детям бывает трудно запомнить названия даже самых элементарных вещей.





— Еще люблю Новый год. И Деда Мороза тоже, — добавляет, улыбаясь Даниил.

У бородатого волшебника мальчик сразу хочет попросить мяч и теннисные ракетки:

— Я играю в футбол и теннис, — поясняет он. — У меня даже кроссовки есть. Для спорта.

На наши аккуратные вопросы о том, чего ему хочется еще, скромно отмалчивался, заливаясь краской. Спустя несколько минут Даниил тихо признался:

— О часах еще мечтаю. Без стрелочек — с циферками.





Самым желанным, конечно, стал планшет. На нем он очень хочет играть в футбол, смотреть мультики и продолжать учиться рисовать. Свои мечты мальчик записал и изобразил в письме. Правда, кажется, так и не поверил, что и правда может попросить все, что захочет. Но самый главный подарок у мальчика еще впереди: это крепкая, любящая и заботливая семья.

В этом году масштабы традиционного новогоднего п роекта «Караван» от Coca-Cola расширяются. TUT.BY приглашает присоединиться к ней всех жителей страны и сделать детям подарок. Даниил — только один из детей-сирот, которым мы отправим презенты в рамках проекта. Приносите ваш подарок в ТЦ «Замок» (г. Минск, пр-т Победителей, 65) 13 декабря с 16.00 до 20.00 и в офисы TUT.BY каждый будний день по 12 декабря с 9.00 до 18.00: г. Минск, пр-т Дзержинского, 57, 9 этаж

г. Брест, ул. Маркса, д. 33, 2 этаж, к. 52

г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 19, 4 этаж, оф. 4−2

г. Гомель, ул. Крестьянская, д. 1а-1, 3 этаж

г. Гродно, ул. 17 сентября, д. 49а, оф. 9

г. Могилев, ул. Дзержинского, д. 3−2, 2 этаж. Важно: для регистрации подарка нужно обязательно иметь при себе паспорт. Все вещи отправятся в Молотковичскую школу-интернат (и другие учреждения, участвующие в проекте), где обязательно найдут своего обладателя. Coca-Cola также приготовила свои подарки, которые отвезет в детские дома и устроит там праздник для детей в период с 15 по 25 декабря. Полные правила проведения спецпроекта здесь .

Что еще можно подарить детям? Внимание: все вещи должны быть новыми. игрушки без мелких деталей

канцелярские товары (карандаши, фломастеры, краски, альбомы и пр.)

детские книги

одежда

гаджеты

бижутерия

детские средства гигиены и косметика

С 12.00 до 13.00 8 декабря в галерее TUT.BY (пр-т Дзержинского, 57, 9 этаж) состоится мастер-класс по упаковке новогодних подарков, где мы покажем и расскажем, как красиво оформить презент. Все собранные подарки будут упакованы и переданы по нужным адресам. Участие в мероприятии бесплатное. Нужно только зарегистрироваться, прислав свое ФИО и телефон на почту santa@tutbymedia.by (количество участников ограничено).





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