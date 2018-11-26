Раздельный сбор мусора — один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду





Есть простые вещи, которые в состоянии делать каждый, не прилагая особых усилий — это раздельный сбор мусора. На это обращает внимание общественный эколог природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Степанович.

Одной из важнейших задач нашего поколения является сохранение природных красот малой родины. Ведь каждому хочется жить в чистом городе, гулять по паркам и наслаждаться видом клумб с большим количеством цветов. Решить экологические проблемы невозможно без участия жителей города. Многие могут возразить, что у них нет ни времени, ни сил на то, чтобы высаживать аллеи деревьев и бороться с теми, кто загрязняет окружающую среду. Но есть простые вещи, которые в состоянии делать каждый, не прилагая особых усилий — это раздельный сбор мусора. При этом существует одна трудность — это непонимание со стороны людей важности сортировки мусора.

Раздельный сбор — один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Содержимое наших мусорных ведер состоит в основном из четырех составляющих: органические отходы (остатки пищи), пластик, стекло и бумага.

Разделение бытовых отходов позволяет не загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохраняет их в целости и предохраняет от гниения и размножения бактерий.

С чего можно начать раздельный сбор мусора?

Заведите несколько контейнеров дома.

Собирайте влажные пищевые отходы отдельно. Они накапливаются быстрее всего, поэтому выбрасывать вы их будете чаще. У жителей частного сектора эта категория отходов отправляется в компост.

Дальше стоит складывать отдельно:

• бумагу;

• пластик (в основном бутылки);

• стекло;

• металл (банки из-под напитков, консервов).

Для начала можно начать собирать только бумагу и картон, особенно если вы еще не договорились с домочадцами о разделении отходов. Сбор макулатуры позволит вам привыкнуть к идее раздельного сбора мусора. Для бумаги, газет, журналов, рекламных рассылок, исписанных листов — можно завести отдельную коробку. Раз в месяц вы можете ее упаковывать и складывать в мусорный контейнер для бумаги либо сдавать в пункты приема. Всю пластиковую тару — бутылки, баночки из-под йогурта и так далее — споласкивайте водой и складывайте в отдельный пакет. Так их будет проще перерабатывать. Также отдельно собирайте алюминиевые банки и стеклянную тару. Эти простые действия помогут пустить на переработку значительно больше отходов, чем если вы будете складывать все в один пакет. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки и тетрапак-упаковки лучше всего будет спрессовывать, чтобы не занимали много места. Другими словами, сплющить. Достаточно будет просто силы рук или собственного веса. Главное — не забыть отвинтить крышечку. Так же можно придать компактность и алюминиевым банкам. Хранить отсор­тированный мусор до вывоза можно дома, на балконе, в кладовке или сразу отнести в контейнера для раздельного сбора отходов.

Зарубежный опыт

В Европе разделение отходов практикуется уже давно — отдельные элементы этой системы использовались еще в пятидесятых годах прошлого века, а полностью практика разделения мусора начала применяться с восьмидесятых в Нидерландах. Сегодня это одна из самых чистых стран, а свалок в ней осталось не больше двух десятков (до введения сортировки и переработки мусора их было больше двухсот).

В Германии, к примеру, предприятия и частные лица, уличенные в небрежном отношении к отходам, обязаны платить «налог на свинство» — взносы в бюджет, которые потом тратятся на ликвидацию несанкционированных свалок.

В Швейцарии разделение отходов тоже закреплено законом: нужно использовать специальные контейнеры, установленные возле домов, а за смешанный мусор можно получить большой штраф. Все, что не подходит для этих контейнеров, придется самостоятельно отвезти на свалку — доступ к которой открывается по электронной ключ-карте. Чтобы получить карту, швейцарцы платят взнос в местную администрацию.