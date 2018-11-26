В Витебске распродают списанные трамваи

О продаже списанных трамвайных кузовов объявил на своем сайте филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».



Трамвай КТМ-5М3 на мосту через Витьбу в Витебске. Фото: Сергей Серебро

Предлагают кузова списанных трамвайных вагонов модели 71−605 (до 1976 года эта модель называлась КТМ-5М3). Цена, как говорят на предприятии, договорная.

Напомним, в связи с закрытием аварийного Полоцкого путепровода в Витебске убрали маршруты трамваев №№ 4, 6, 8 и 9.

Заинтересованные в покупке кузовов трамвайных вагонов могут обращаться по телефону: 8 0212 66−55−52 или по электронной почте: vttu@vitebsk.by.