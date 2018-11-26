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В Витебске распродают списанные трамваи
27.11.2018 09:21 — Новости Общества | Tut.by
О продаже списанных трамвайных кузовов
Предлагают кузова списанных трамвайных вагонов модели 71−605 (до 1976 года эта модель называлась КТМ-5М3). Цена, как говорят на предприятии, договорная.
Напомним, в связи с закрытием аварийного Полоцкого путепровода в Витебске
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Цена, как сообщает "Горэлектротранс", договорная.
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