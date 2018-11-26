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Нотариусы бесплатно проконсультируют граждан 30 ноября

27.11.2018 10:24 — Новости Общества | БелТА  
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Нотариусы бесплатно проконсультируют граждан 30 ноября
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября, республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской нотариальной палате.

Жители Беларуси и гости страны смогут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. В том числе это темы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иных. Бесплатно проконсультироваться можно будет во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны.

"Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения", - отметили в Белорусской нотариальной палате.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября, республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к...
 
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