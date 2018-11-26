В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участков-беспризорников становится меньше Ноябрь — последний месяц осени. Время, когда еще можно что-то сделать в райцентре, деревнях и поселках в плане благоустройства. Погодные условия позволяют вести...

Ноябрь — последний месяц осени. Время, когда еще можно что-то сделать в райцентре, деревнях и поселках в плане благоустройства. Погодные условия позволяют вести работу.Как рассказала председатель районного Совета депутатов Лидия Дубиковская, в населенных пунктах продолжался снос ветхих, пустующих домов. Так, в деревне Лукоть Первомайского сельсовета снесено 15 таких строений. Также захоронено 5 старых фундаментов. Проведена раскорчевка старых садов. Освободившиеся земли весной будут вводить в поля севооборота механизаторы ОАО «Трилесино-агро».— Работа по сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах Дрибинщины ведется не один год, в этом направлении сделано немало, — говорит Лидия Савельевна.— Как показывает практика, через некоторое время ничто не напоминает о том, что еще недавно на улице стояли полуразрушенные дома с покошенными заборами, отжившими свой век яблонями и сливами, заросшими бурьяном дворами. Участки-беспризорники не красят деревни.Работа по сносу и захоронению аварийных зданий проведена в агрогородке Трилесино (старый «учительский» дом, пищеблок, сельмаг), агрогородке Коровчино (старый сельский клуб). В агрогородке Рясно работники коммунхоза вырезали кустарник на территории двух пустующих домовладений, находящихся по соседству с площадью, где расположены магазины.Работы по благоустройству продолжали и дорожники из ДРСУ № 217.В райцентре заасфальтирована проезжая часть от улицы Темнолесская до стоматологического отделения поликлиники, а также стоянка для машин возле отделения. На въезде в деревню Новое Прибужье установлен остановочный павильон.Андрей ЕРМАКОВ