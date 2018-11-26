Рабочий, которому на лесопилке отрезало пальцы, добился выплат от нанимателя. А ведь тот от него открестился

26 ноября суд Речицкого района вынес решение по иску о взыскании морального вреда с предприятия СООО «Патико-Экспорт» в пользу бывшего работника Геннадия Литвинова. Подробности сообщает БелаПАН.

49-летний житель Речицы искалечил руку на частной лесопилке. Но после травмы начальство фирмы открестилось от рабочего: мол, Литвинов не был документально оформлен, следовательно, травма получена не на производстве.

Профсоюз РЭП составил судебный иск на установление трудовых отношений. Суд встал на сторону искалеченного рабочего и обязал «Патико-Экспорт» заключить с истцом бессрочный трудовой договор и внести запись в трудовую книжку.

Далее независимый профсоюз РЭП помог составить мужчине иск и представлял его интересы уже во втором суде. За физические и нравственные страдания рабочий просил взыскать с частной лесопилки 10 тысяч рублей морального вреда. Суд частично удовлетворил это требование — постановил взыскать 8 тысяч.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко доволен исходом: «Суд прислушался к нашим аргументам: человек понес и физические, и нравственные страдания. Ему оторвало пальцы на станке, он перенес две операции, сейчас имеет инвалидность, рука потеряла 50% трудоспособности. С таким увечьем трудно найти нормальную работу, создать семью».