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Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года

27.11.2018 11:14 — Новости Общества | БелТА  
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Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, крайний срок поступления в Палату представителей проекта Кодекса об образовании - март 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат не исключил, что проект кодекса может поступить в парламент и зимой. "Но то, что в этом календарном году в Палате представителей его не увидят, - это факт", - уточнил он.

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Теги: Минск
 
 
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, крайний срок поступления в Палату представителей проекта Кодекса об образовании - март 2019 года. Об этом...
 
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