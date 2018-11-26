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Более 3,4 млн человек в Беларуси привились от гриппа

27.11.2018 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Более 3,4 млн человек в Беларуси привились от гриппа
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 26 ноября в Беларуси от гриппа привито более 3,4 млн человек. Активная фаза кампании вакцинации против гриппа продлится до конца ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

В Беларуси отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, характерный для этого периода года. "Заболеваемость ОРИ характеризуется низкой интенсивностью. Среди заболевших преобладают дети - 70%. Результаты мониторинга свидетельствуют о циркуляции респираторных вирусов негриппозной этиологии - аденовирусов, вирусов парагриппа, риновирусов и других, - рассказали в Минздраве. - В Беларуси при этом, как и в других странах Европы, активно проводится кампания вакцинации против гриппа".

Особое внимание уделяется проведению профилактических прививок против гриппа наиболее уязвимым категориям людей. Прежде всего, это медицинские работники - из них привито более 90%. Также в зоне риска дети до трех лет, дети и взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и беременные - таких людей привито более 70%. Важное место отведено вакцинации работающего населения. Результаты мониторинга заболеваемости среди привитых и непривитых работников показывают, что заболевают гриппом непривитые в 3,3 раза чаще, чем те, кто сделал прививку.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 26 ноября в Беларуси от гриппа привито более 3,4 млн человек. Активная фаза кампании вакцинации против гриппа продлится...
 
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