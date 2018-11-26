Продолжается акция «Не прожигай жизнь»

Целью республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь» является предупреждение пожаров и гибели людей на них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках 1-го этапа акции работник МЧС и юные спасатели из средней школы №2 провели «Маршрут безопасности». В ходе него спасатели рассказывали о целях, задачах акции, предлагали всем желающим принять участие в обучающих конкурсах. Маршрут проходил через автостанцию, остановки общественного транспорта и автобусы.

Курильщики могли обменять сигарету на конфету, получить новые факты о вредной привычке, ответить на вопросы викторины и многое другое. Главная цель данных мероприятий – осознание того, что курение может не только навредить здоровью, но и привести к пожару.

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