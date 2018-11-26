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Продолжается акция «Не прожигай жизнь»
27.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Целью республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь» является предупреждение пожаров и гибели людей на них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
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> Целью республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь» является предупреждение пожаров и гибели людей на них по причине неосторожного обращения с огнем при...
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