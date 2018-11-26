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Уроженец Столинщины награжден за достижение лучших результатов в боевой подготовке

27.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Уроженец Столинщины награжден за достижение лучших результатов в боевой подготовке
На минувшей неделе в Центральном Доме офицеров прошло чествование военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2017/2018 учебном году. Впервые вместе с военнослужащими чествовали и их матерей. В этом торжественном мероприятии принял участие и наш земляк, уроженец Столинского района, а ныне военнослужащий 85-й бригады связи рядовой Роман Сыса и его мама Наталья Владимировна. Им слово.
Рядовой Роман Сыса:
–Прослужив год, я стал лучше понимать жизнь, людей, научился быть последовательным и доводить начатое до конца. Стал более самостоятельным, старательным и решительным, начал ценить свободное время и всерьез строить планы на будущее. А еще он приобрел много верных друзей в армейском строю.
Наталья Владимировна, мама Романа:
– Приятно было присутствовать на этом мероприятии. Было сказано много теплых слов. Я очень горжусь, что моего Ромку в части считают одним из лучших. Быть мамой солдата – большое счастье. Уверена, что армию должен пройти каждый молодой человек, чтобы стать настоящим мужчиной!

 
 
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На минувшей неделе в Центральном Доме офицеров прошло чествование военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2017/2018
 
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