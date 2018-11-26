ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вы обменяли свой паспорт?

27.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

По закону, каждый гражданин Беларуси обязан иметь паспорт с 14 лет. Однако для пересечения государственной границы паспорт нужен в любом возрасте.  Обращаем Ваше  внимание на необходимость заранее позаботиться о том, чтобы в главном документе гражданина было все в порядке. С приближением отпускной поры вопрос – отнюдь не праздный. И в первую очередь, он касается тех, кому подошел срок обмена синей книжицы…

После вступления в силу Указа Президента от 19 апреля 2012 г. № 197 паспорта гражданам выдаются на 10 лет. Впрочем, владельцы действительных паспортов «старше» этого срока (если не собираются получать визу) могут не беспокоиться. Скажем, для поездки в Российскую Федерацию сейчас не нужен паспорт со сроком действия «моложе» 10 лет. А вот решившим оформить визу необходимо помнить: паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад; нужно, чтобы срок его действия превышал срок запрашиваемой визы минимум на три месяца. И еще… В паспорте должно быть не менее двух чистых страниц для отметки виз.

Для получения (обмена) паспорта гражданину следует обратиться в паспортный отдел УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» либо в сельские исполнительные комитеты Костюковичского района.  Лицу, ответственному за регистрацию, нужно предоставить документы, предусмотренные пунктами 11.1, 11.2 (в зависимости от ситуации) перечня административных процедур, утвержденного Указом Президента от 26 апреля 2010 г. № 200 (с изменениями и дополнениями). Срок оформления не будет превышать месяца; цена госпошлины – 1 базовая величина. При желании ускорить процесс и получить паспорт за 15 дней, необходима дополнительная оплата – 1 базовой величины.

Тех, кто забыл обменять свой недействительный паспорт или по какой-то причине не желает этого делать, отделение по гражданству и миграции Костюковичского РОВД предупреждает: в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за проживание без документов либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штрафа до четырех базовых величин.

 

Отделение по гражданству и миграции

Костюковичского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По закону, каждый гражданин Беларуси обязан иметь паспорт с 14 лет. Однако для пересечения государственной границы паспорт нужен в любом
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика