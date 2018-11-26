А вы обменяли свой паспорт?

По закону, каждый гражданин Беларуси обязан иметь паспорт с 14 лет. Однако для пересечения государственной границы паспорт нужен в любом возрасте. Обращаем Ваше внимание на необходимость заранее позаботиться о том, чтобы в главном документе гражданина было все в порядке. С приближением отпускной поры вопрос – отнюдь не праздный. И в первую очередь, он касается тех, кому подошел срок обмена синей книжицы…

После вступления в силу Указа Президента от 19 апреля 2012 г. № 197 паспорта гражданам выдаются на 10 лет. Впрочем, владельцы действительных паспортов «старше» этого срока (если не собираются получать визу) могут не беспокоиться. Скажем, для поездки в Российскую Федерацию сейчас не нужен паспорт со сроком действия «моложе» 10 лет. А вот решившим оформить визу необходимо помнить: паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад; нужно, чтобы срок его действия превышал срок запрашиваемой визы минимум на три месяца. И еще… В паспорте должно быть не менее двух чистых страниц для отметки виз.

Для получения (обмена) паспорта гражданину следует обратиться в паспортный отдел УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» либо в сельские исполнительные комитеты Костюковичского района. Лицу, ответственному за регистрацию, нужно предоставить документы, предусмотренные пунктами 11.1, 11.2 (в зависимости от ситуации) перечня административных процедур, утвержденного Указом Президента от 26 апреля 2010 г. № 200 (с изменениями и дополнениями). Срок оформления не будет превышать месяца; цена госпошлины – 1 базовая величина. При желании ускорить процесс и получить паспорт за 15 дней, необходима дополнительная оплата – 1 базовой величины.

Тех, кто забыл обменять свой недействительный паспорт или по какой-то причине не желает этого делать, отделение по гражданству и миграции Костюковичского РОВД предупреждает: в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за проживание без документов либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штрафа до четырех базовых величин.

Отделение по гражданству и миграции

Костюковичского РОВД.