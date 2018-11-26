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В Барановичах мужчина застрелил соседскую собаку. Местные боятся жить рядом с ним

27.11.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 7 ноября житель частного дома на улице Горького в Барановичах застрелил соседскую собаку. Поводом для жестокой расправы, по версии мужчины, стало то, что пес укусил его за палец. Хозяйка погибшего животного отрицает, что такое возможно, а жители ближайших домов называют стрелка живодером, утверждая, что погибший пес — не первая его жертва, и боятся, что мужчина «завтра в детей начнет палить». Подробности истории рассказывает Intex-press.


Хозяйка погибшего пса Наталья Романюк (крайняя справа), ее дочь Ольга и проживающие рядом с ними Людмила и Константин (слева направо) возмущены бесчеловечным поступком своего соседа. Фото: Александр Черный

Пес по кличке Малыш появился в семье Натальи Романюк пять лет назад: щенка ее внучке на день рождения подарила сестра мужа. С тех пор Малыш стал членом семьи, все домочадцы в нем души не чаяли, даже разрешали спать в хозяйской постели. А для Натальи пес стал своеобразной отдушиной: заботясь о нем, она легче переживала постигшее ее горе — несколько лет назад в Москве погиб ее сын, который был там на заработках.

Вечером 7 ноября Наталья Романюк вышла прогуляться со своим питомцем. Пес выбежал за ворота и помчался вперед, а женщину окликнул ее знакомый.

Наталья остановилась с ним поговорить. Собака в это время выбежала на соседнюю улицу и свернула за угол. Внезапно раздался резкий хлопок.

— Мы не обратили особого внимания на звук и уж тем более не могли подумать, что кто-то выстрелил. И только когда до нас донесся крик: «Дима, что ты наделал?!», я осознала, что что-то случилось с моей собакой, — вспоминает Наталья. — Я сразу бросилась туда и поняла, что не ошиблась: навстречу мне шел сосед с ружьем на плече. Он быстро пронесся мимо и скрылся у себя во дворе. Еще несколько шагов — и я увидела Малыша, лежащего на асфальте в луже крови.

Женщина побежала домой, рассказала о случившемся дочери Ольге и ее мужу.

— Мы бросились во двор к Диме, стали стучать в окно и звать его на улицу. Мне хотелось посмотреть ему в глаза и спросить, зачем он это сделал. Как можно убить безобидную, беззащитную собаку? — вспоминает Ольга. — Вместо ответа он через окно прицелился в меня из ружья. Я увидела, как он направил дуло прямо мне в лицо. В шоке мы с мужем чуть ли не ползком выбрались со двора. Это была последняя капля: вернувшись домой, мы вызвали милицию.

Малышу, по словам его хозяев, уже ничем нельзя было помочь.


Хозяйка погибшего пса Наталья Романюк. Фото: Александр Черный

Убил собаку за то, что укусила

В тот же вечер мужчину, застрелившего собаку Натальи, задержали. Сотрудникам милиции свой жестокий поступок он объяснил тем, что разозлился на пса: якобы тот не дал себя погладить и укусил его за палец.

— После этого, по его словам, он пошел домой, взял ружье и застрелил собаку, — рассказал Дмитрий Иванюк, официальный представитель СК по Брестской области.

Во время обыска в доме стрелка сотрудники милиции обнаружили и изъяли три ружья. Разрешения на хранение у мужчины не было. Кому принадлежит оружие — неизвестно, это предстоит выяснить следствию.

В отношении горожанина 9 ноября возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РБ («Хулиганство»). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Возможно, в дальнейшем будет возбуждено дело и за незаконное хранение оружия.

Одну забили палками, другую — проткнул штырем

Наталья утверждает, что слова соседа о том, мол, Малыш его укусил и после этого он пошел за ружьем, — неправда.

— Ружье уже было у него в руках, он с ним откуда-то возвращался. И я уверена, что Малыш не мог его укусить. И не верю в то, что наш сосед мог погладить собаку: это очень жестокий человек.

О жестокости соседа-стрелка едва ли не в один голос твердят и другие жильцы частного сектора на улице Горького. По их словам, застреленный пес Натальи — не первая жертва Дмитрия. Такое безжалостное отношение к животным Дмитрий, говорят соседи, унаследовал от отца. Тот тоже отличался особой жестокостью и вымещал свою агрессию именно на собаках.

Около 10 лет назад отец с сыном, по словам Натальи, убили ее овчарку.

— Они загнали ее к себе во двор, где забили до смерти огромными палками. Они сами мне в этом признались, — рассказывает она. — А маленькую соседскую собачку на глазах у хозяев Дима однажды проткнул металлическим штырем… На вопрос, зачем он убил животное, ответил, что его раздражал лай собаки.

Сейчас Наталье и жильцам ближайших домов страшно: жить рядом с таким человеком с каждым днем становится все опаснее. И больше всего их беспокоит то, что свою агрессию сосед начнет направлять и на людей.

— Особенно тревожно за детей, которые часто шумно играют на улице, бегают, катаются на велосипедах. Сейчас он собак убивает, потому что его их лай раздражает, а завтра в детей начнет палить? — говорят они. — Одна надежда, что нашего соседа накажут, что мы не скоро снова с ним встретимся и, наконец, сможем жить без страха.

 
 
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Вечером 7 ноября житель частного дома на улице Горького в Барановичах застрелил соседскую собаку. Поводом для жестокой расправы, по версии мужчины, стало то, что...
 
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