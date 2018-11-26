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Кто оплачивает электроэнергию за полную стоимость, кому положена льгота и за чей счёт заменяются электросчётчики?
27.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Кто оплачивает электроэнергию по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, кому положена скидка и за чей счет заменяется электросчетчик? На эти и другие вопросы корреспондента pinsknews.by ответил заместитель начальника Пинского сельского РЭС Федор Калилец.
— В первую очередь хочу отметить, что появилась отдельная группа бытовых потребителей. Это лица, чьи жилые дома не оборудованы в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы в установленном порядке системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только на цели пищеприготовления и (или) отопления. Таким абонентам устанавливается субсидированный тариф на объем потребления электрической энергии до 250 кВтч (0,1433 руб./кВтч). Ранее лимит устанавливался до 150 кВтч.
Также в случаях, когда из-за допущенных ошибок организаций, которые проводят начисление платы за ЖКУ, проводятся перерасчеты, которые влекут доначисление платы за ЖКУ, период перерасчета устанавливается сроком не более трех месяцев. В случаях отсутствия доплаты – три года.
— Плата за услуги электроснабжения взимается в зависимости от объемов потребления электрической энергии в месяц с плательщиков жилищно-коммунальных услуг, являющихся неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, лицами, имеющими право на льготы по оплате за услуги электроснабжения или инвалидами III группы, зарегистрированными по месту пребывания. Для этого необходимо обратиться в расчетно-кассовый центр по адресу: г. Пинск ул. Красноармейская, 6 с письменным заявлением и представить соответствующие документы:
Таким образом, субсидированный тариф данные абоненты будут иметь и по месту постоянной регистрации и по месту временной регистрации.
Плата за электроснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в следующих случаях:
В дополнение к перечисленным пунктам хочу напомнить, что согласно п. 62 ст. 1 Жилищному кодексу Республики Беларусь членами семьи собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, являются:
Также отмечаю, что перезаключение договора на электроснабжение со стройплощадки на жилой дом осуществляется только после получения гражданином технических условий на электроснабжение жилого дома, изготовления проектно-сметной документации, выполнения электрофизических измерений и допуска в эксплуатацию персоналом Энергонадзора электроустановок жилого дома.
— На сегодняшний день имеется утвержденная ГПО «Белэнерго» программа модернизации средств учета электрической энергии. Согласно которой все однофазные индукционные приборы учета должны быть заменены до 2023 года. Данная работа по бытовым абонентам проводится за счет энергоснабжающей организации, т.е. для граждан — это бесплатно. В дальнейшем на базе установленных приборов учета планируется организация автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), что позволит точно определять потребление электрической энергии по бытовому сектору.
Пользуясь случаем, хочу в очередной раз напомнить о необходимости своевременной и полной оплаты потребленной электрической энергии в срок до 25 числа следующего за расчетным. За просрочку платежей за потребленную электрическую энергию взимается пеня в размере 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки. Энергоснабжающая организация вправе приостановить подачу электрической энергии гражданину, имеющему задолженность по оплате за два и более расчетных периода и не погасившему эту задолженность в течение пяти рабочих дней после получения письменного предупреждения.
Также обращаю внимание, что бытовые абоненты, заключившие договор на электроснабжение жилых домов и имеющие на своем балансе электронные приборы учета, имеют возможность безвозмездно передать данные средства измерений на баланс и обслуживание энергоснабжающей организации. Для чего необходимо обратиться с письменным заявлением в расчетно-кассовый центр. Справки можно получить по телефону 33-02-11, 33-19-28.
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