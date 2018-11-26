Кто оплачивает электроэнергию за полную стоимость, кому положена льгота и за чей счёт заменяются электросчётчики?

Кто оплачивает электроэнергию по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, кому положена скидка и за чей счет заменяется электросчетчик? На эти и другие вопросы корреспондента pinsknews.by ответил заместитель начальника Пинского сельского РЭС Федор Калилец.





— В июне 2018 года вышло постановление Совета Министров Республики Беларусь № 510, которое внесло изменения в порядок оплаты за потребленную электрическую энергию. Что изменилось?

— В первую очередь хочу отметить, что появилась отдельная группа бытовых потребителей. Это лица, чьи жилые дома не оборудованы в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы в установленном порядке системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только на цели пищеприготовления и (или) отопления. Таким абонентам устанавливается субсидированный тариф на объем потребления электрической энергии до 250 кВтч (0,1433 руб./кВтч). Ранее лимит устанавливался до 150 кВтч.

Также в случаях, когда из-за допущенных ошибок организаций, которые проводят начисление платы за ЖКУ, проводятся перерасчеты, которые влекут доначисление платы за ЖКУ, период перерасчета устанавливается сроком не более трех месяцев. В случаях отсутствия доплаты – три года.

— А какие льготы по оплате электрической энергии имеют пенсионеры?

— Плата за услуги электроснабжения взимается в зависимости от объемов потребления электрической энергии в месяц с плательщиков жилищно-коммунальных услуг, являющихся неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста, лицами, имеющими право на льготы по оплате за услуги электроснабжения или инвалидами III группы, зарегистрированными по месту пребывания. Для этого необходимо обратиться в расчетно-кассовый центр по адресу: г. Пинск ул. Красноармейская, 6 с письменным заявлением и представить соответствующие документы:

о регистрации по месту пребывания;

для неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, – пенсионное удостоверение и трудовую книжку либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не осуществляет трудовую деятельность;

для лиц, имеющих право на льготы, или инвалидов III группы – удостоверение инвалида

Таким образом, субсидированный тариф данные абоненты будут иметь и по месту постоянной регистрации и по месту временной регистрации.

— Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571, часть граждан оплачивает электрическую энергию по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Какие это категории?

Плата за электроснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг, в следующих случаях:

при наличии у плательщика жилищно-коммунальных услуг в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи, за исключением случаев указанных в ответе на второй вопрос;

при наличии у плательщика жилищно-коммунальных услуг — юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренды жилого помещения и отсутствии договора найма или договора лизинга этого жилого помещения;

при использовании жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия — с даты государственной регистрации местонахождения данного предприятия, за исключением случая, если собственник жилого помещения не является учредителем данного предприятия и в отношении собственника имущества данного предприятия возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

при наличии у плательщика жилищно-коммунальных услуг — гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании оснащенных приборами индивидуального учета (в отношении коммунальных услуг) и используемых для личных целей (за исключением использования для предпринимательской деятельности) нежилых помещений в одноквартирных, блокированных, многоквартирных жилых домах, в том числе переведенных в установленном законодательством порядке из жилых в нежилые, нежилых капитальных строений (при условии наличия заключенного между исполнителем и плательщиком жилищно-коммунальных услуг отдельного договора либо открытого счета для расчетов за потребленные коммунальные услуги в указанных помещениях, капитальных строениях (в случае, когда плательщик жилищно-коммунальных услуг отказался от заключения такого договора);

при потреблении электрической энергии на строительных площадках при осуществлении индивидуального жилищного строительства на предоставленных гражданам земельных участках.

В дополнение к перечисленным пунктам хочу напомнить, что согласно п. 62 ст. 1 Жилищному кодексу Республики Беларусь членами семьи собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, являются:

супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), и родители, усыновители (удочерители);

родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки, проживающие совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, и ведущие с ним общее хозяйство;

иные родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, ведущие с ним общее хозяйство и заключившие письменное соглашение о признании членом семьи;

иные лица, не менее пяти лет проживающие совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков, ведущие с ним общее хозяйство и признанные в судебном порядке членами его семьи.

Также отмечаю, что перезаключение договора на электроснабжение со стройплощадки на жилой дом осуществляется только после получения гражданином технических условий на электроснабжение жилого дома, изготовления проектно-сметной документации, выполнения электрофизических измерений и допуска в эксплуатацию персоналом Энергонадзора электроустановок жилого дома.

— В последнее время идет массовая замена приборов учета электрической энергии у граждан. Всем ли поменяют электросчетчики, и за чей счет проводится данная работа?

— На сегодняшний день имеется утвержденная ГПО «Белэнерго» программа модернизации средств учета электрической энергии. Согласно которой все однофазные индукционные приборы учета должны быть заменены до 2023 года. Данная работа по бытовым абонентам проводится за счет энергоснабжающей организации, т.е. для граждан — это бесплатно. В дальнейшем на базе установленных приборов учета планируется организация автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ), что позволит точно определять потребление электрической энергии по бытовому сектору.

Пользуясь случаем, хочу в очередной раз напомнить о необходимости своевременной и полной оплаты потребленной электрической энергии в срок до 25 числа следующего за расчетным. За просрочку платежей за потребленную электрическую энергию взимается пеня в размере 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки. Энергоснабжающая организация вправе приостановить подачу электрической энергии гражданину, имеющему задолженность по оплате за два и более расчетных периода и не погасившему эту задолженность в течение пяти рабочих дней после получения письменного предупреждения.

Также обращаю внимание, что бытовые абоненты, заключившие договор на электроснабжение жилых домов и имеющие на своем балансе электронные приборы учета, имеют возможность безвозмездно передать данные средства измерений на баланс и обслуживание энергоснабжающей организации. Для чего необходимо обратиться с письменным заявлением в расчетно-кассовый центр. Справки можно получить по телефону 33-02-11, 33-19-28.