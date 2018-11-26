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Все на футбол! Вход на воскресный матч между "Неманом" и брестским "Динамо" будет свободным

27.11.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 2 декабря, в Гродно на ЦСК «Неман» состоится матч заключительного тура Чемпионата Беларуси по футболу сезона-2018. Болельщиков ждет западное дерби: схлестнутся непримиримые соперники — «Неман» и брестское «Динамо». Встреча начнется в 14.00, сообщает Сайт Гродно 015.by.


Турнирного значения для обеих дружин данный поединок не имеет: «зелено-желтые» в любом случае займут седьмое место, а гости из Бреста — шестую строчку.

Тем не менее поединок несомненно будет захватывающим, поэтому руководство «Немана» решило сделать подарок болельщикам — вход будет свободным.

Интереса матчу добавит противостояние «Немана» и бывшего лучшего бомбардира гродненского клуба Павла Савицкого, ныне играющего за брестское «Динамо».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В воскресенье, 2 декабря, в Гродно на ЦСК «Неман» состоится матч заключительного тура Чемпионата Беларуси по футболу сезона-2018. Болельщиков ждет западное дерби:...
 
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