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Свое тепло в дом
27.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Давно ушли те времена, когда с наступлением холодов приходилось топить печи. Более того, поселки Дрибинского района отличны от большинства других населенных пунктов сельской местности нашей республики еще и тем, что при строительстве жилых домов предусмотрели централизованное отопление. Но технологии с течением времени значительно продвинулись вперед, и жителям нашего района была предоставлена возможность перейти с централизованного теплоснабжения жилищного фонда на индивидуальное отопление.
Жители агрогородков, где уже проведен перевод на индивидуальное отопление ощутили на себе все приятные моменты комфортной жизни. А вот жильцам 30 квартир агрогородка Рясно еще предстоит оценить все преимущества перехода на индивидуальное отопление. Именно здесь сейчас полным ходом идут плановые работы по оптимизации схем теплоснабжения.
По словам Владимира Лесяка, заместителя председателя райисполкома, Дрибинский района один из первых начал работу по оптимизации схем теплоснабжения в области.
— Когда строились котельные в поселках нашего региона, рассчитывали, что нагрузка потребляемой тепловой энергии будет значительно выше, — говорит Владимир Владимирович. — По итогу этого не произошло. Так как котельные строились в стороне от населенных пунктов, тепло терялось при транспортировке. В итоге — в районе большие потери тепловой энергии, что равняется и потерям денег для районного бюджета. Когда же подошло время менять тепловые сети, экономически выгодным была процедура перехода на индивидуальное газовое отопление, нежели менять всю тепловую сетку, тем более что природный газ был подключен практический в каждый дом поселков и районного центра.
Помимо того, что вся процедура по переводу на индивидуальное газовое отопление по расчетам обходилась ровно на половину дешевле, то еще и просматривалась последующая экономия на обслуживание, использование тепловых сетей, снижение затрат на устранение порывов.
Рясно — пятый по счету поселок, где проводится оптимизация теплосетей в пользу индивидуального отопления. К началу отопительного сезона здесь оставалось 97 квартир. Инициативу районных властей поддержали в области, поэтому Дрибинский район один из трех районов Могилевщины получил бюджетные средства на перевод индивидуального отопления 30 квартир.
Всеми монтажными работами занимается подрядная организация Могилевсантехстрой — генеральные подрядчики по объекту оптимизации схемы теплоснабжения с переводом на индивидуальные отопительные котлы с подводкой газа и оптимизации системы теплоснабжения для каждой квартиры в аг. Рясно.
По словам прораба Михаила Крупенько к 5 декабря монтажные работы должны быть закончены, после чего газовая служба займется пусконаладочными работами.
— Весь процесс достаточно трудоемкий, — говорит Михаил Крупенько. — Меняются газовые вводы на дома, так как существующих диаметров труб не хватает для оптимальной работы котлов. Поэтому старые трубы демонтируются и меняются на новые. В связи с этим основная часть работ — сварочная.
Бригада из 12 специалистов по газовому оборудованию, отопительной системе и электроснабжению сейчас занята на восьмиквартирных домах, где 21 помещение — коммерческое жилье, 9 — частная форма собственности.
Корреспонденту «СВ» удалось воочию увидеть и процесс работы, и отопительный агрегат, установленной на кухне одной из квартир. Здесь продумано все до мелочей: помимо установки двухконтурного газового котла с возможностью не только отапливать дом, но и всегда иметь горячую воду, предусмотрены и циркуляционные насосы. Имеются также и бесперебойники питания — это устройство просто незаменимо для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии при внезапном отключении электричества.
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Давно ушли те времена, когда с наступлением холодов приходилось топить печи. Более того, поселки Дрибинского района отличны от большинства других населенных...
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