|
Сивак поручил обследовать вспомогательные помещения в столичных многоэтажках
27.11.2018 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Новый глава столицы Анатолий Сивак распорядился, чтобы коммунальники дополнительно обследовали вспомогательные помещения в жилфонде относительно пожарной безопасности и устранили нарушения. Об этом сообщает агентство «
— Коммунальщикам необходимо в первую очередь провести ревизию подсобных помещений в жилых домах столицы, — сказал Сивак.
Он также добавил, что жилищным организациям нужно привести такие помещения в надлежащее состояние, в том числе ограничить туда доступ посторонних, а затем районным администрациям совместно с МЧС провести их выборочную проверку.
Напомним, с этими помещениями есть ряд давних проблем. Как минимум тут устраивают кладовки жильцы или ночуют бомжи. И то и другое потенциально опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это связано с пожарной безопасностью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)