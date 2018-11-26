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Сивак поручил обследовать вспомогательные помещения в столичных многоэтажках

27.11.2018 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый глава столицы Анатолий Сивак распорядился, чтобы коммунальники дополнительно обследовали вспомогательные помещения в жилфонде относительно пожарной безопасности и устранили нарушения. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Коммунальщикам необходимо в первую очередь провести ревизию подсобных помещений в жилых домах столицы, — сказал Сивак.

Он также добавил, что жилищным организациям нужно привести такие помещения в надлежащее состояние, в том числе ограничить туда доступ посторонних, а затем районным администрациям совместно с МЧС провести их выборочную проверку.

Напомним, с этими помещениями есть ряд давних проблем. Как минимум тут устраивают кладовки жильцы или ночуют бомжи. И то и другое потенциально опасно с точки зрения пожарной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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