Сивак поручил обследовать вспомогательные помещения в столичных многоэтажках

Новый глава столицы Анатолий Сивак распорядился, чтобы коммунальники дополнительно обследовали вспомогательные помещения в жилфонде относительно пожарной безопасности и устранили нарушения. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



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— Коммунальщикам необходимо в первую очередь провести ревизию подсобных помещений в жилых домах столицы, — сказал Сивак.

Он также добавил, что жилищным организациям нужно привести такие помещения в надлежащее состояние, в том числе ограничить туда доступ посторонних, а затем районным администрациям совместно с МЧС провести их выборочную проверку.

Напомним, с этими помещениями есть ряд давних проблем. Как минимум тут устраивают кладовки жильцы или ночуют бомжи. И то и другое потенциально опасно с точки зрения пожарной безопасности.