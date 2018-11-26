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До 13 градусов мороза будет в Беларуси 28 ноября
27.11.2018 13:32 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в предстоящие сутки, 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях будет до минус 11-13 градусов. Днем прогнозируется 1-7 мороза.-0-
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в предстоящие сутки, 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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