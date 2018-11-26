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Начинается сезон предпраздничной торговли
27.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В районе, как и повсеместно на Витебщине, стартовал сезон препраздничной торговли. Традиционно магазины, объекты общественного питания, бытового обслуживания готовят для своих покупателей и клиентов приятные сюрпризы.
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> В районе, как и повсеместно на Витебщине, стартовал сезон препраздничной торговли. Традиционно магазины, объекты общественного питания, бытового обслуживания...
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