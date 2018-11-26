Начинается сезон предпраздничной торговли

В районе, как и повсеместно на Витебщине, стартовал сезон препраздничной торговли. Традиционно магазины, объекты общественного питания, бытового обслуживания готовят для своих покупателей и клиентов приятные сюрпризы.



О скором приближении праздника красноречиво свидетельствуют витрины, украшенные новогодней символикой. На полках появились детские новогодние и рождественские подарочные наборы. Начинаются распродажи, дегустации, рекламные акции с предоставлением скидок на товары и услуги. Например, завтра главные магазины райпо по продаже непродовольственных товаров предоставят покупателям 25-процентную скидку!

С 15 декабря нынешнего и по 7 января нового года по выходным дням будут проходить ярмарки продовольственных и промышленных товаров с участием местных производителей, в том числе сельскохозяйственных. А с 22 декабря будет организована расширенная торговля елями и соснами. С этого же дня магазины перейдут на продленный режим работы.

Торговые сети обещают расширить ассортимент товаров, в том числе новогодней тематики. Так что у покупателей будет возможность приобрести и все необходимое к праздничному столу, и подарки для родных и близких.