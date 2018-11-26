Как бороться с затопленными участками?

Жизнь в частном доме, несомненно, имеет множество преимуществ. Однако и проблем у хозяев хватает. Для жителей старого города, особенно улиц Пролетарской, Интернациональной, Заводской, Полевой и других, самым злободневным является подтопление придомовых участков и даже самих домов. Об этом говорят и неоднократные обращения граждан на «прямые» и «горячие» линии, проводимые в райисполкоме.

Проблема существует в любое время года, а дождливая погода становится практически несчастьем. Её нельзя отложить «на потом», ведь вода заболачивает участки, подмывает фундаменты домов. Однако и решить её раз и навсегда не получается.

И тогда на «прямые телефонные линии» в райисполком поступают звонки с жалобами: «Засорилась дренажная трубка! Участок подтопило!».

Почему так происходит, почему даёт сбой дренажная система и к кому обращаться с данной проблемой?

Часть дренажных труб проходит закрытым способом, то есть под землёй, другие – открытым. Казалось бы, канава и канава. Однако она, являясь частью водоотводной системы, обеспечивает процесс осушения почвы, выводит излишки грунтовых вод — проложенная в ней труба отводит собранную воду в более низкое место. И чтобы не происходили подтопления, поддерживать водостоки следует в надлежащем состоянии. Другой вопрос, что многие просто не хотят этого делать.

— Сама дренажная система, разработанная после наводнения 1956 года, с момента её строительства нигде не состояла на балансе, соответственно, обслуживать её было некому, — рассказывает начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома С. Д. Протас. – А в то время, когда пошла волна оформления земельных участков, у некоторых водоотводные канавы оказались на частной территории. В таких случаях законом прописано, что поддерживать их в надлежащем состоянии обязан владелец участка. Таких примеров, к сожалению, немного. А вот случаев засорения, закапывания, возведения на месте водоотводных канав хозпостроек, и тем самым нарушения водоотводной системы, достаточно.

В другом случае канавы находятся за забором, следовательно, на землях общего пользования. При необходимости прочистку таких водоотводных каналов производят уполномоченные организации.

Специалисты советуют производить прочистку канав хотя бы раз в пять лет. Чтобы единая система дренажа работала без сбоев, необходимо, чтобы о ней заботились сами люди. Зачастую на чужую беду сосед смотрит равнодушно, выбирая позицию: «Меня не затапливает, и ладно. А как там у соседа – не моё дело!». И не проводит работы на своем участке. А то, что завтра могут затопить и его, не волнует беспечного жильца.

Словом, желаемый результат принесет только хозяйский подход к этому вопросу, а ещё просто человеческий фактор — хорошие отношения между соседями. Ведь эти самые «трубочки», которые, засоряясь, стольким людям портят жизнь, проходят по территории не одного участка. А значит – проблема эта общая и решать её нужно сообща, чтобы дренажные канавы не становились канавами преткновения.

Анна ЗИМАЦКАЯ.