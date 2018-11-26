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В отношении директора витебской турфирмы "Лакоста тур" все же возбудили уголовное дело. Ищут потерпевших

27.11.2018 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении директора витебской турфирмы «Лакоста Тур» возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Подробности рассказали в СК.

По данным следствия, 29-летняя директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью «Лакоста Тур» с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 12 жителей Витебска, представив им фиктивные документы — договоры, страховки и билеты. Клиенты узнавали о мошеннических действиях как в Витебске, так и за пределами Беларусь. Так, в одном из случаев это произошло в украинском аэропорту Борисполь. После этого они возвращались домой.

Установленный в настоящее время ущерб составляет более 30 тысяч рублей.

Напомним, одни жертвы мошенничества по горячим следам обращались в милицию, вторые — объединялись в Сети. Сколько клиентов пострадали от действий директора «Лакоста Тур» Елены Л., пока точно не известно. Но в группе «Лакоста» в одном из мессенджеров, в которой объединились жертвы сорванного отдыха, состоит около 30 человек. Они сообщают, что некоторым клиентам директор турфирмы вернула деньги.

Одна из клиенток — Рената М., у которой пропал семейный отпуск на море, знакома с директором фирмы 20 лет, еще со школы. Тур, забронированный заранее — еще в декабре 2017-го, не состоялся в июне этого года. Злоключения начались с того, что семья не смогла вылететь в Грецию из аэропорта в Вильнюсе. Туроператор объяснила удивленным клиентам, что на борт они не попали, так как «литовцы летят, а белорусов не берут». Когда через несколько дней вылет не состоялся и из аэропорта в Минске, Рената потребовала назад деньги. Они вернулись только через две недели.

Клиентка не могла поверить, что старая знакомая может ее обмануть еще раз. Тем не менее в октябре, когда Рената собралась лететь на отдых с подругой, трансфера в назначенное время снова не оказалось. На этот раз женщина обратилась в милицию. «Я не знаю, как ее [директора турфирмы] оправдать в этой ситуации… Столько лет все было хорошо, что случилось с человеком?» — недоумевает Рената.

На рынке туруслуг в Витебске это второй скандал за последние два года. В 2017-м суд приговорил бывшего директора фирмы «Бефана» к 7 годам тюрьмы: 51-летняя женщина похитила у более 50 человек свыше 235 тысяч рублей. Она принимала у людей деньги, но вместо того чтобы перечислить их на расчетные счета компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, присваивала. Как и в ситуации с «Лакоста Тур», клиенты узнавали об отсутствии авиабилетов уже на стойке регистрации в аэропорту.

Всех, кто пострадал от деятельности директора турфирмы «Лакоста Тур», просят обратиться в оперативно-дежурную часть УСК по Витебской области по телефону: + 375 33 399−80−44 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Установленный в настоящее время ущерб составляет более 30 тысяч рублей.
 
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