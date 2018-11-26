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В отношении директора витебской турфирмы "Лакоста тур" все же возбудили уголовное дело. Ищут потерпевших
27.11.2018 14:12 — Новости Общества | Tut.by
В отношении директора витебской турфирмы «Лакоста Тур» возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Подробности
По данным следствия, 29-летняя директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью «Лакоста Тур» с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 12 жителей Витебска, представив им фиктивные документы — договоры, страховки и билеты. Клиенты узнавали о мошеннических действиях как в Витебске, так и за пределами Беларусь. Так, в одном из случаев это произошло в украинском аэропорту Борисполь. После этого они возвращались домой.
Установленный в настоящее время ущерб составляет более 30 тысяч рублей.
Напомним, одни жертвы мошенничества по горячим следам
Одна из клиенток — Рената М., у которой пропал семейный отпуск на море, знакома с директором фирмы 20 лет, еще со школы. Тур, забронированный заранее — еще в декабре 2017-го, не состоялся в июне этого года. Злоключения начались с того, что семья не смогла вылететь в Грецию из аэропорта в Вильнюсе. Туроператор объяснила удивленным клиентам, что на борт они не попали, так как «литовцы летят, а белорусов не берут». Когда через несколько дней вылет не состоялся и из аэропорта в Минске, Рената потребовала назад деньги. Они вернулись только через две недели.
Клиентка не могла поверить, что старая знакомая может ее обмануть еще раз. Тем не менее в октябре, когда Рената собралась лететь на отдых с подругой, трансфера в назначенное время снова не оказалось. На этот раз женщина обратилась в милицию. «Я не знаю, как ее [директора турфирмы] оправдать в этой ситуации… Столько лет все было хорошо, что случилось с человеком?» — недоумевает Рената.
На рынке туруслуг в Витебске это второй скандал за последние два года. В 2017-м суд
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В отношении директора витебской турфирмы "Лакоста тур" все же возбудили уголовное дело. Ищут потерпевших
Установленный в настоящее время ущерб составляет более 30 тысяч рублей.
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