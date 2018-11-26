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«Белорусы спокойно могут ехать в Украину на праздники». Посол о военном положении в стране

27.11.2018 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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С 28 ноября в десяти областях Украины вводится военное положение, оно продлится 30 дней. Каких изменений стоит ждать белорусским туристам? Насколько безопасно ехать в Украину в эти дни? И что делать тем, кто уже купил билеты на Новый год, чтобы встретить его в Украине? На эти вопросы TUT.BY ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.


Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Все говорят о военном положении так, будто объявляется война другому государству. Это не так и об этом уже было сказано, — говорит Игорь Кизим, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси. — Военное положение, скорее всего, касается вопросов управления и мобилизации власти на местах, и никакого отношения к режиму пребывания иностранцев не имеет. Очевидно, будут приняты определенные мероприятия в тех силовых структурах, которые контролируют порядок на улице, прохождения границы. Думаю, туристы не почувствуют особых изменений.

С 9.00 утра завтрашнего дня военное положение будет введено в следующих областях Украины: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.


Карта: 112.ua

— Больше всего дебатов о введении военного положения вызывают ограничения конституционных прав украинцев, которые проживают на этих территориях, — отмечает Игорь Юрьевич. — Например, им может быть запрещено проводить митинги или демонстрации, жить в собственном жилье или будет введена трудовая повинность. Но эти ограничения, как уже четко сказал президент, будут вводиться только в одном случае: если российские войска проведут наземную операцию на территории Украины. Военное положение — это шаг на упреждение возможных провокаций со стороны Российской Федерации. Что касается белорусов, они спокойно могут ехать в Украину на новогодние праздники. Тем более, что военное положение введено до 27 декабря.

— Но ведь его могут и продлить, изначально украинский президент предлагал ввести военное положение на 60 дней.

— Срок в 30 дней был введен потому, что у некоторых политических сил появились опасения: это позволит перенести президентские выборы, запланированные на 30−31 марта, на более поздний срок. Как будто президент собирается сохранить себя у власти и отменить выборы. Чтобы закрыть этот вопрос, после введения военного положения на 30 дней, был тут же принят другой закон — президентские выборы состоятся 31 марта.

По мнению Игоря Кизима, военное положение может быть продлено только в одном случае, если Россия начнет военные действия на территории Украины.

— А пока белорусы как ездили, пусть и ездят в Украину. Есть выражение, которое очень люблю: «Если ведут себя прилично, то, пожалуйста».

— А как же сообщения о том, что в Украину не пустили россиян, летевших через Минск транзитом?

— В законе «О введении военного положения» отдельно прописано, что необходимо усилить пограничный контроль, принять дополнительные меры. Того, что случилось с российскими гражданами, я до конца не знаю. Видимо, это была дополнительная проверка документов. Думаю, это единичный случай и не связан с введением военного положения.

В белорусском МИД пояснили: ведомство сейчас ждет официальные документы от украинской стороны.

— Вчера вечером мы связывались с нашим посольством в Украине, запросили у них информацию о том, когда документ будет принят, необходимо оперативно обратиться за разъяснениями к украинской стороне, чтобы понимать, как нашим гражданам реагировать в этой ситуации, — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

 
Теги: Минск
 
 
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С 28 ноября в десяти областях вводится военное положение, оно продлится 30 дней. Каких изменений стоит ждать белорусским туристам? Насколько безопасно ехать в...
 
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