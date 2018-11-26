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Крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT — Сергей Румас назвал точки роста экономики в 2019 году

27.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Практически все показатели, определенные программой социально-экономического развития страны, в 2019 году будут выполнены. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Крупные инвестпроекты, сфера транспорта и IT — Сергей Румас назвал точки роста экономики в 2019 году

«Эти точки роста соответствуют тем, которые изложены в программе деятельности правительства. Недавно ее одобрили депутаты. У нас есть ряд крупных инвестиционных проектов, которые недавно велись, и правительство рассчитывает на отдачу от них. Это также малый и средний бизнес, ускоренное развитие IT-сферы, транспортных услуг», — рассказал Сергей Румас.

Что касается прогноза на следующий год, то, по словам премьер-министра, цифры соответствуют программе социально-экономического развития страны до 2020 года. Правительство планирует, что по итогам пятилетки все определенные этим документом показатели будут выполнены, за исключением прогноза по привлечению инвестиций.

«Вместе с тем сегодня были обсуждены резервы, которые есть для выполнения этого показателя в 2019 и 2020 годах, и правительство будет над этим работать», — заверил он.

Источник: БелТА

 
 
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Практически все показатели, определенные программой социально-экономического развития страны, в 2019 году будут выполнены. Об этом сообщил сегодня журналистам...
 
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