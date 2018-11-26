Психологическое насилие в отношении женщин встречается чаще других форм — исследование

Исследование 2018 года показало, что каждая вторая опрошенная женщина в Беларуси в тот или иной период жизни подвергалась насилию со стороны партнера, родственника, знакомого либо человека со стороны. Чаще всего — психологическому. Об этом сообщила доцент кафедры экономической социологии Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Ирина Лашук на мероприятии глобальной кампании «16 дней активизма против насилия в отношении женщин» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





Исследование проводилось весной 2018 года Институтом социологии НАН Беларуси по проекту «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь» по заказу ЮНФПА. Сам опрос проводили исключительно женщины, чтобы снять психологический барьер, поскольку вопросы, которые задавались респондентам, были непростые. Всего собраны ответы чуть более 1,5 тыс. жительниц страны, как городских, так и сельских, в возрасте от 15 до 59 лет, с разным уровнем образования. Использована методика ВОЗ, но адаптированная под белорусские реалии. Учитывались факты насилия (либо его отсутствия) внутри партнерства (то есть когда мужчина и женщина проживают вместе, вне зависимости от того, зарегистрированы ли их отношения), а также вне его.