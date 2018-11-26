Кондукторы в Могилеве вычислили пассажиров, которые ездили по липовым школьным справкам. А милиция нашла тех, кто документы подделал, рассказали в УВД.

В одном из случаев кондуктор засомневалась, что перед ней школьник. Пассажир, предъявивший справку, был явно старше школьного возраста, хотя на «документе» была даже гербовая печать — правда, сделанная на компьютере.

О том, что справка поддельная, мужчина сознался милиционерам. И рассказал, что купил ее у 20-летнего неработающего приятеля.

По липовой школьной справке бесплатно ездил в транспорте и 19-летний третьекурсник вуза. Но недолго. Обман был довольно быстро раскрыла в рейсовом автобусе бдительная кондуктор: рассмотрев «документ» как следует, она вызвала милицию.

Поддельную справку, как выяснилось, сделала и продала ему 18-летняя могилевчанка. Изготовление фальшивых документов на дому она поставила на поток с октября 2017 года.

Напоминаем, что подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков грозит наказанием от общественных работ или штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.