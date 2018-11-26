ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты ездили по липовым школьным справкам в Могилеве: купили у "умельцев"

27.11.2018 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кондукторы в Могилеве вычислили пассажиров, которые ездили по липовым школьным справкам. А милиция нашла тех, кто документы подделал, рассказали в УВД.

В одном из случаев кондуктор засомневалась, что перед ней школьник. Пассажир, предъявивший справку, был явно старше школьного возраста, хотя на «документе» была даже гербовая печать — правда, сделанная на компьютере.

О том, что справка поддельная, мужчина сознался милиционерам. И рассказал, что купил ее у 20-летнего неработающего приятеля.

По липовой школьной справке бесплатно ездил в транспорте и 19-летний третьекурсник вуза. Но недолго. Обман был довольно быстро раскрыла в рейсовом автобусе бдительная кондуктор: рассмотрев «документ» как следует, она вызвала милицию.

Поддельную справку, как выяснилось, сделала и продала ему 18-летняя могилевчанка. Изготовление фальшивых документов на дому она поставила на поток с октября 2017 года.

Напоминаем, что подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков грозит наказанием от общественных работ или штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С поддельной справкой школьника попался и 20-летний могилевчанин.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как бороться с затопленными участками?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика