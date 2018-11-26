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Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей

27.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Как не стать жертвой торговли людьми и не подвергнуться трудовой эксплуатации при трудоустройстве за пределами Беларуси

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ

  • За неквалифицированный труд вам обещают заоблачные заработки.
  • Вам предлагают билет только в одну сторону.
  • Офис фирмы находится в «подвале» или на съемной квартире.
  • Нет процедуры заключения контракта. Не оговорены зарплата, условия работы, срок, ответственность сторон и т.д. Обещают уладить все формальности уже на месте.
  • Заверяют, что «интим — исключительно по собственному желанию».
  • Фирмы нет в списке организаций, имеющих лицензию на трудоустройство белорусских граждан за границей.
  • Координаты и контактные телефоны фирмы отсутствуют в официальных источниках информации.

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ

  • «Группа уже сформирована, осталось только одно место!».
  • «Формальности с контрактом уладим на месте!».
  • «Возможность совершенно уникальная, не упустите шанс!».
  • «Все надо сделать быстренько и ехать скоренько!».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАНИМАТЕЛЕ

Организация, нанимающая вас, должна иметь специальное разрешение (лицензию) на трудоустройство граждан Республики Беларусь за границей.

Также белорусская организация (фирма, компания), которая предлагает работу за границей, должна быть зарегистрирована в местном органе власти (исполкоме).

Лицензия на трудоустройство за границей выдается организации Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Получить информацию о наличии у фирмы данного документа можно по телефону + 375 17 218 52 64 или уточнить на сайте МВД Беларуси.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

  1. Узнайте максимум подробностей о характере поездки, точном месте и условиях пребывания.
  2. Позаботьтесь об открытии соответствующей визы (туристической, деловой, рабочей, студенческой и т.д.).
  3. Купите билеты в обе стороны, даже если едете надолго. Желательно, чтобы обратный билет был с открытой датой.
  4. Сделайте ксерокопии всех важных документов. Один экземпляр возьмите с собой, другой оставьте дома.
  5. Узнайте и запомните контакты консульских учреждений Республики Беларусь в стране пребывания.
  6. Обязательно обратитесь за консультацией по безопасному выезду и пребыванию за границей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме на понятном клиенту языке и должен быть обязательно зарегистрирован (поставлен штамп) в подразделении по гражданству и миграции Управления внутренних дел облисполкомов или Минского горисполкома.

Работа должна быть легальной. По законодательству большинства стран получить работу могут только лица, достигшие 18 лет. Только в случае трудоустройства законным путем работник может рассчитывать на правовую защиту, социальное обеспечение и медицинкую помощь.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ЗА РУБЕЖОМ

  • Сообщите родным ваш точный адрес за границей.
  • Договоритесь с близкими о том, как вы будете поддерживать с ними связь.
  • Придумайте условную фразу, которая даст понять, что с вами что-то случилось.
  • Возьмите с собой необходимую сумму денег.
  • Старайтесь не попадать в зависимое положение ни от кого — не принимайте подарки и не одалживайте деньги.
  • Ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт.
  • В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в дипломатическое представительство Беларуси или в полицию страны пребывания.
  • Если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в трудовом договоре, свяжитесь с агентством или человеком, являющимся вашим посредником. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

МВД Республики Беларусь:

  • Круглосуточный единый номер телефона милиции 102

«Горячая линия» по безопасности выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

  • 8 017 218 52 64
  • +375 17 218 52 64

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

  • E-mail: guniptl_km_mvd@tut.by
  • Тел. 8 017 218 71 70, 8 017 218 73 42
  • Тел +375 17 218 71 70, +375 17 218 73 42

Международные и неправительственные организации:

  • «Инфолиния» по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 (работает с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный со стационарных телефонов. «Ла Страда Беларусь», «Клуб деловых женщин»).
  • +375 17 211 02 51 («Ла Страда Беларусь»).

Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» (Программа «Ла Страда Беларусь»):

Общественное объединение «Клуб деловых женщин» г. Брест «горячие линии»:

  • 8 801 201 55 55 (в Беларуси звонок бесплатный со стационарных телефонов, операторов velcom и МТС);
  • +375 162 21 88 88 (для звонок из-за рубежа и с мобильных телефонов. Звонок платный).

Белорусское Общество Красного Креста:

  • E-mail: info@redcross.by
  • Тел. 8 017 327 14 17
  • Тел. +375 17 327 14 17

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь:

  • E-mail: iomminsk@iom.org.by
  • Тел. 8 017 284 46 91, 8 017 284 46 02,
  • Тел. +375 17 284 46 91, +375 17 284 46 02.

Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей
Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей
Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей
Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей

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