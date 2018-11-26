Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей

Как не стать жертвой торговли людьми и не подвергнуться трудовой эксплуатации при трудоустройстве за пределами Беларуси
ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ
За неквалифицированный труд вам обещают заоблачные заработки.
Вам предлагают билет только в одну сторону.
Офис фирмы находится в «подвале» или на съемной квартире.
Нет процедуры заключения контракта. Не оговорены зарплата, условия работы, срок, ответственность сторон и т.д. Обещают уладить все формальности уже на месте.
Заверяют, что «интим — исключительно по собственному желанию».
Фирмы нет в списке организаций, имеющих лицензию на трудоустройство белорусских граждан за границей.
Координаты и контактные телефоны фирмы отсутствуют в официальных источниках информации.
ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ
«Группа уже сформирована, осталось только одно место!».
«Формальности с контрактом уладим на месте!».
«Возможность совершенно уникальная, не упустите шанс!».
«Все надо сделать быстренько и ехать скоренько!».
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАНИМАТЕЛЕ
Организация, нанимающая вас, должна иметь специальное разрешение (лицензию) на трудоустройство граждан Республики Беларусь за границей.
Также белорусская организация (фирма, компания), которая предлагает работу за границей, должна быть зарегистрирована в местном органе власти (исполкоме).
Лицензия на трудоустройство за границей выдается организации Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Получить информацию о наличии у фирмы данного документа можно по телефону + 375 17 218 52 64 или уточнить на сайте МВД Беларуси.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Узнайте максимум подробностей о характере поездки, точном месте и условиях пребывания.
Позаботьтесь об открытии соответствующей визы (туристической, деловой, рабочей, студенческой и т.д.).
Купите билеты в обе стороны, даже если едете надолго. Желательно, чтобы обратный билет был с открытой датой.
Сделайте ксерокопии всех важных документов. Один экземпляр возьмите с собой, другой оставьте дома.
Узнайте и запомните контакты консульских учреждений Республики Беларусь в стране пребывания.
Обязательно обратитесь за консультацией по безопасному выезду и пребыванию за границей.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА
Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме на понятном клиенту языке и должен быть обязательно зарегистрирован (поставлен штамп) в подразделении по гражданству и миграции Управления внутренних дел облисполкомов или Минского горисполкома.
Работа должна быть легальной. По законодательству большинства стран получить работу могут только лица, достигшие 18 лет. Только в случае трудоустройства законным путем работник может рассчитывать на правовую защиту, социальное обеспечение и медицинкую помощь.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ЗА РУБЕЖОМ
Сообщите родным ваш точный адрес за границей.
Договоритесь с близкими о том, как вы будете поддерживать с ними связь.
Придумайте условную фразу, которая даст понять, что с вами что-то случилось.
Возьмите с собой необходимую сумму денег.
Старайтесь не попадать в зависимое положение ни от кого — не принимайте подарки и не одалживайте деньги.
Ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт.
В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в дипломатическое представительство Беларуси или в полицию страны пребывания.
Если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в трудовом договоре, свяжитесь с агентством или человеком, являющимся вашим посредником. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
МВД Республики Беларусь:
Круглосуточный единый номер телефона милиции 102
«Горячая линия» по безопасности выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
8 017 218 52 64
+375 17 218 52 64
Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:
E-mail: guniptl_km_mvd@tut.by
Тел. 8 017 218 71 70, 8 017 218 73 42
Тел +375 17 218 71 70, +375 17 218 73 42
Международные и неправительственные организации:
«Инфолиния» по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 (работает с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный со стационарных телефонов. «Ла Страда Беларусь», «Клуб деловых женщин»).
+375 17 211 02 51 («Ла Страда Беларусь»).
Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» (Программа «Ла Страда Беларусь»):