Что нужно сделать перед поездкой, если вы собираетесь работать за границей

Как не стать жертвой торговли людьми и не подвергнуться трудовой эксплуатации при трудоустройстве за пределами Беларуси

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ

За неквалифицированный труд вам обещают заоблачные заработки.

Вам предлагают билет только в одну сторону.

Офис фирмы находится в «подвале» или на съемной квартире.

Нет процедуры заключения контракта. Не оговорены зарплата, условия работы, срок, ответственность сторон и т.д. Обещают уладить все формальности уже на месте.

Заверяют, что «интим — исключительно по собственному желанию».

Фирмы нет в списке организаций, имеющих лицензию на трудоустройство белорусских граждан за границей.

Координаты и контактные телефоны фирмы отсутствуют в официальных источниках информации.

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ

«Группа уже сформирована, осталось только одно место!».

«Формальности с контрактом уладим на месте!».

«Возможность совершенно уникальная, не упустите шанс!».

«Все надо сделать быстренько и ехать скоренько!».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАНИМАТЕЛЕ

Организация, нанимающая вас, должна иметь специальное разрешение (лицензию) на трудоустройство граждан Республики Беларусь за границей.

Также белорусская организация (фирма, компания), которая предлагает работу за границей, должна быть зарегистрирована в местном органе власти (исполкоме).

Лицензия на трудоустройство за границей выдается организации Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Получить информацию о наличии у фирмы данного документа можно по телефону + 375 17 218 52 64 или уточнить на сайте МВД Беларуси .

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Узнайте максимум подробностей о характере поездки, точном месте и условиях пребывания. Позаботьтесь об открытии соответствующей визы (туристической, деловой, рабочей, студенческой и т.д.). Купите билеты в обе стороны, даже если едете надолго. Желательно, чтобы обратный билет был с открытой датой. Сделайте ксерокопии всех важных документов. Один экземпляр возьмите с собой, другой оставьте дома. Узнайте и запомните контакты консульских учреждений Республики Беларусь в стране пребывания. Обязательно обратитесь за консультацией по безопасному выезду и пребыванию за границей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме на понятном клиенту языке и должен быть обязательно зарегистрирован (поставлен штамп) в подразделении по гражданству и миграции Управления внутренних дел облисполкомов или Минского горисполкома.

Работа должна быть легальной. По законодательству большинства стран получить работу могут только лица, достигшие 18 лет. Только в случае трудоустройства законным путем работник может рассчитывать на правовую защиту, социальное обеспечение и медицинкую помощь.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ЗА РУБЕЖОМ

Сообщите родным ваш точный адрес за границей.

Договоритесь с близкими о том, как вы будете поддерживать с ними связь.

Придумайте условную фразу, которая даст понять, что с вами что-то случилось.

Возьмите с собой необходимую сумму денег.

Старайтесь не попадать в зависимое положение ни от кого — не принимайте подарки и не одалживайте деньги.

Ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт.

В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в дипломатическое представительство Беларуси или в полицию страны пребывания.

Если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в трудовом договоре, свяжитесь с агентством или человеком, являющимся вашим посредником. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

МВД Республики Беларусь:

Круглосуточный единый номер телефона милиции 102

«Горячая линия» по безопасности выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

8 017 218 52 64

+375 17 218 52 64

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

E-mail: guniptl_km_mvd@tut.by

Тел. 8 017 218 71 70, 8 017 218 73 42

Тел +375 17 218 71 70, +375 17 218 73 42

Международные и неправительственные организации:

«Инфолиния» по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 (работает с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный со стационарных телефонов. «Ла Страда Беларусь», «Клуб деловых женщин»).

(работает с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный со стационарных телефонов. «Ла Страда Беларусь», «Клуб деловых женщин»). +375 17 211 02 51 («Ла Страда Беларусь»).

Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» (Программа «Ла Страда Беларусь»):

Общественное объединение «Клуб деловых женщин» г. Брест «горячие линии»:

8 801 201 55 55 (в Беларуси звонок бесплатный со стационарных телефонов, операторов velcom и МТС);

+375 162 21 88 88 (для звонок из-за рубежа и с мобильных телефонов. Звонок платный).

Белорусское Общество Красного Креста:

E-mail: info@redcross.by

Тел. 8 017 327 14 17

Тел. +375 17 327 14 17

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь:

E-mail: iomminsk@iom.org.by

Тел. 8 017 284 46 91, 8 017 284 46 02,

Тел. +375 17 284 46 91, +375 17 284 46 02.















