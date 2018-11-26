﻿ В Светляны, в храм Святых апостолов Петра и Павла, доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица». 21.by
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В Светляны, в храм Святых апостолов Петра и Павла, доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица»

27.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В храм Святых апостолов Петра и Павла (Светляны) доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица». Каждое воскресенье, после Божественной литургии, перед иконой проходит молебен с акафистом за болящих, в том числе больных онкологическими заболеваниями.

Происхождение образа «Всецарица» загадочно, эта икона Божьей Матери известна с 17 века, находится на святой горе Афон, в одном из монастырских храмов. Для верующих она имеет большое значение, помогает не только в духовных вопросах, но может исцелить от безнадежных заболеваний.

Верующим известно, что молитвы помогают во всех делах. Но икона Божьей Матери «Всецарица» получила особую славу, как способная исцелять раковых больных. Еще афонские монахи заметили эту особенность, ведь рак - одна из самых страшных болезней.

На первом месте, конечно, у верующего человека должно стоять посещение храма, церковных служб. Как написано в Евангелии, Господь присутствует посреди верующих, которые собираются для молитвы. Совместная молитва считается более сильной, и Господу угодно, когда люди переживают друг за друга, участвуют в спасении ближнего словом, делом, молитвой.

В Светляны, в храм Святых апостолов Петра и Павла, доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица»

В Светляны, в храм Святых апостолов Петра и Павла, доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица»

Сергей ЗУБОВ, помощник настоятеля.

 
 
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В храм Святых апостолов Петра и Павла (Светляны) доставлена копия иконы Божией Матери «Всецарица». Каждое воскресенье, после Божественной литургии, перед...
 
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