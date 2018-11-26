Не только военное дело





Жизнь каждого человека состоит из определенных этапов, периодов. Год назад таким очередным этапом для теперь уже бывшего солдата-срочника глусчанина Михаила Мороза стала служба в армии. После окончания Белорусского национального технического университета парень ушел служить — попал в 83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк ВВС и войск ПВО. «Шел в армию с психологической установкой, что отслужить надо и что этот год я проведу с максимально возможной пользой для себя, — говорит Михаил. — Конечно же, первое время было очень сложно привыкнуть к режиму, перестроиться. Но когда этот этап преодолеваешь, тогда уже всё легко». За время службы Михаил освоил специальность стропальщика, получил водительскую категорию «С» (право управления грузовыми автомобилями свыше 3,5 тонны) и научился управлять несколькими видами машин. Но больше всего по душе молодому солдату пришелся 8-тонный автомобиль КрАЗ-250, на котором он перевозил на строительные объекты железобетонные аэродромные плиты. В служебной характеристике рядового Михаила Мороза сказано: «За время прохождения службы водитель 2-й инженерно-аэродромной роты рядовой Михаил Мороз, уроженец Глуска, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Дисциплинированный, инициативный, исполнительный, служит с желанием. Навыками военной подготовки овладевает успешно. У товарищей по службе пользуется заслуженным авторитетом…». Кроме армейской службы, наш земляк активно участвовал в спортивной жизни своей воинской части. Он успешно выступал в соревнованиях по футболу — забил наибольшее количество мячей.

За успехи и старания как в армейской службе, так и в спорте, отсутствие замечаний и взысканий рядовой Мороз неоднократно поощрялся командованием батальона и полка. Михаил говорит, что ему было с кого брать пример: старший брат Александр не так давно проходил срочную службу в том же 83-м инженерно-аэродромном полку и тоже имел много благодарностей от командования.

По словам Михаила, служба в армии — это хорошая возможность испытать себя, исправить что-то в своем характере. Именно здесь у молодых парней формируются выносливость и терпение, они приобщаются к труду и дисциплине.

Я попросила Михаила дать совет призывникам, будущим солдатам. «Совет простой, — говорит рядовой Мороз, — быть собой, не теряться. Неизвестно, как у кого сложится жизнь, поэтому, если вам предлагают освоить что-то новое, например, получить новую специальность, никогда не отказывайтесь. И во время службы в армии есть возможность развиваться и самосовершенствоваться».

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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