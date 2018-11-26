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29 ноября в Дрибине проведут «Ярмарку вакансий»
27.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Для оказания содействия в трудоустройстве незанятым гражданам 29 ноября 2018 года в Дрибинском районном центре культуры (г.п.Дрибин, ул.Ленина, д.39) с 10.00 до 11.00 будет проводиться «Ярмарка вакансий». Посетителям Ярмарки представится возможность пройти собеседование непосредственно у специалиста кадровой службы, получить информацию о возможностях трудоустройства, условиях труда, оплаты, социальных гарантиях в организациях.
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Для оказания содействия в трудоустройстве незанятым гражданам 29 ноября 2018 года в Дрибинском районном центре культуры (г.п.Дрибин, ул.Ленина, д.39) с 10.00 до 11.00...
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