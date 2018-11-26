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«У нас, кроме Лукашенко, никто ни на что не влияет». Минчане про главу города
27.11.2018 17:00 — Новости Общества | Tut.by
У Минска новый председатель горисполкома — Анатолий Сивак, он бывший министр транспорта. Мингорсовет утвердил чиновника в должности единогласно. TUT.BY спросил у жителей столицы, влияет ли на что-то в городе глава Минска.
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TUT.BY спросил у жителей столицы влияет ли на что-то в городе мэр Минска.
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