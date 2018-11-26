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Правозащитники: расстрелян один из осужденных по делу о «черных риелторах» из Могилева

27.11.2018 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Приведен в исполнение приговор 31-летнему Семену Бережному, который был осужден по делу о «черных риелторах» из Могилева. Об этом TUT.BY сообщили правозащитники центра «Весна» со ссылкой на родных мужчины.


Приговоренный к смертной казни «черный риелтор» Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О том, что Семен Бережной «убыл» по приговору, стало известно от матери осужденного. Такую информацию сообщил TUT.BY координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда.

Когда именно состоялась казнь — пока неизвестно. На выдачу свидетельства о смерти, как правило, требуется некоторое время. На днях семье пришло последнее письмо от мужчины.

Кроме Бережного по делу «черных риелторов» был осужден 36-летний Игорь Гершанков. О его судьбе пока ничего неизвестно, письма не приходят уже месяц. Родные планировали посетить мужчину на неделе.

Ранее в Комитете по правам человека ООН были зарегистрированы обращения от имени двух осужденных. По правилам, пока идет рассмотрение, приговор не должны исполнять, но Беларусь обычно не следует этому принципу.

Напомним, с 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек. Позже тела обнаружили: они были закопаны в безымянных могилах на сельских кладбищах. При жизни это были одинокие люди, зависимые от алкоголя или имеющие долги за коммуналку.

Согласно обвинению, именно таких подыскивала группа «черных риелторов» (всего — четверо человек). Они уговаривали людей продать или разменять жилье, а потом убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.

Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного, похищениях, мошенничестве и других преступлениях. Причем Игорь Гершанков ранее уже был судим за мошенничество с жильем.

Летом 2017-го Могилевский областной суд приговорил мужчин к расстрелу. Их имущество подлежит конфискации, а в пользу родственников убитых взыщут компенсации примерно на 110 тысяч долларов. Фигуранты обжаловали приговор, но в декабре Верховный суд оставил его без изменений.

В суде мужчины утверждали, что показания выбивали силой. В августе Игорь Гершанков объявлял голодовку: по словам мужчины, из СИЗО не выпускали его многочисленные жалобы в разные инстанции.

 
Теги: Могилев
 
 
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