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"Не смогли мотивировать свой приезд". Посол о возврате около 50 россиян из Киева в Минске
27.11.2018 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что после введения военного положения в отдельных областях Украины, российских граждан будут проверять более тщательно на границе. Но инцидент в аэропорту в Киеве он не связывает с введением военного положения.
— Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд. Россияне чувствуют себя в постсоветских
Напомним, 26−27 ноября около пятидесяти граждан России, летевших в Киев через Минск,
После
— Четко обозначено, что Россия — страна агрессор, поэтому и отношение к ее гражданам более тщательное, — добавляет посол Украины.
Он отметил, что после введения военного положения каждому министерству в Украине дано распоряжение разработать план действий. На 30 дней в стране усиливается контроль на железной дороге, режимных объектах, также контроль будет усилен возле границ.
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что после введения военного положения в отдельных областях Украины, российских граждан будут проверять более...
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