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"Не смогли мотивировать свой приезд". Посол о возврате около 50 россиян из Киева в Минске

27.11.2018 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что после введения военного положения в отдельных областях Украины, российских граждан будут проверять более тщательно на границе. Но инцидент в аэропорту в Киеве он не связывает с введением военного положения.

— Если приезжает человек, который на границе четко не может заявить, зачем он приехал, естественно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренний в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд. Россияне чувствуют себя в постсоветских
странах так, будто они хозяева, а не гости. Для украинцев это иностранные граждане. У нас разные паспорта, существует граница, поэтому каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда. Попробуйте поехать в Лондон (Игорь Кизим два года работал в Лондоне — Прим.TUT.BY) и не ответить на вопросы пограничной службы, — прокомментировал посол Игорь Кизим.

Напомним, 26−27 ноября около пятидесяти граждан России, летевших в Киев через Минск, вернули в белорусскую столицу из-за того, что их не пропустили украинские пограничники.

После введения военного положения в Украине, говорит посол, вопросы для собеседования туристов не изменятся, но российских граждан будут проверять более внимательно.

— Четко обозначено, что Россия — страна агрессор, поэтому и отношение к ее гражданам более тщательное, — добавляет посол Украины.

Он отметил, что после введения военного положения каждому министерству в Украине дано распоряжение разработать план действий. На 30 дней в стране усиливается контроль на железной дороге, режимных объектах, также контроль будет усилен возле границ.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что после введения военного положения в отдельных областях Украины, российских граждан будут проверять более...
 
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