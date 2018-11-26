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Под Борисовом прошел финал по Белорусскому джип-триалу

27.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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… За городом все покрыто снегом. Трибуна занята болельщиками, а на старте собрались внедорожники. «Французская вышка» – одна из лучших трасс в Беларуси благодаря рельефу с различными крутыми спусками и подъемами. Большой плюс этого места состоит в том, что смотровая площадка находится на возвышенности, и с нее открывается прекрасный вид на всю трассу. Именно поэтому положительные эмоции получили не только участники, но и зрители.

На «Французскую вышку» приехали лучшие автолюбители, те, кто весь сезон боролся за звание победителя.

– Настроение победное, готовлюсь к заезду, только с резиной прогадал – не сменил на зимнюю. Я и не думал, что в Борисове лежит снег, – отмечает один из конкурсантов. – Но меня это не остановит.

Через некоторое время послышался рев двигателя: гонка началась. Один за одним участники покидали стартовую площадку. Внедорожники то и дело обгоняли друг друга. В некоторых категориях участники штурмовали болото, радуя зрителей эффектными прыжками из западни.

По словам директора соревнований Е.А. Селиверстова, в этом году присоединилось много новичков. Кстати, принять участие в состязаниях может каждый, главное – иметь машину с экипировкой, соответствующей всем техническим требованиям. К слову, организаторы позаботились и о мерах безопасности: по всему периметру расположены огнетушители, дежурила скорая помощь и МЧС.

Лучшие результаты показали минчане. Однако заявили о себе и борисовчане: в профессиональной категории «Спорт» Евгений Архипов занял почетное второе место. А Алексей Князев со штурманом Александром Матюшем оказались на пятом месте в категории Б1 (машины с короткой колесной базой).

Ангелина КАЗАРЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»

 
 
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