"Желаем благословения всем, особенно - цыганам-баптистам". Епископ союза баптистов ответил главе БПЦ

«Мы считаем такие заявления в адрес других верующих или лиц другой национальности недопустимыми, особенно от человека, занимающего столь высокое положение», — так епископ Союза евангельских христиан баптистов в Беларуси Леонид Михович прокомментировал заявление главы БПЦ митрополита Павла , сделанное в эфире программы «Беседы с владыкой Павлом» на телеканале «ЭХО-ТВ».

— Митрополит Павел негативно отозвался о баптистах, используя такие выражения как «секта», в разговоре назвал «надоедливыми», «страшными», обвинил в ведении пропаганды, сравнивая с цыганами, которые «обирают людей». Мы считаем такие заявления в адрес других верующих или лиц другой национальности недопустимыми, особенно от человека, занимающего столь высокое положение. История и культура Беларуси учит нас терпимости и доброжелательности в отношении к людям любых национальностей и верующим разных конфессий, учитывая, что право на свободу вероисповедания закреплено Законом, — говорится в заявлении Леонида Миховича , размещенном на сайте Союза евангельских христиан баптистов, — Надеемся, митрополит Павел признает свою неправоту, но в то же время понимаем, что в этом греховном мире невозможно добиться полной справедливости.

В своем заявлении епископ Союза евангельских христиан баптистов пожелал «благословения и благоденствия всем народам, населяющим нашу прекрасную страну, в том числе цыганам, и особенно цыганам-баптистам, которые есть в наших церквах».

Напомним, в выпуске программы «Беседы с владыкой Павлом» от 24 ноября 2018 года один из зрителей спросил митрополита Павла, как относиться к соседям-баптистам: «Как к христианам или как к сектантам?»

— Так случилось, что я жил в Караганде. Вокруг нас там было очень много сектантов: баптистов, каких-то евангелистов. Вы знаете, ну вроде бы все было нормально — работали люди, учились, — ответил он. — Но как только они приходят, заводят свои разговоры — это что-то становится страшное. Просто настолько надоедливо! А у них главное в жизни — это миссия, они все миссионерствуют, всех хотят обратить в свою секту… (…). Их подготовка с самого раннего возраста идет в этом направлении. Они обладают навыками вести пропаганду. Не проповедь, а пропаганду, потому что проповедь никогда не насилует людей. А они долбят в одно место постоянно. С ними ни о чем нельзя говорить, а если они еще вдвоем пришли! Знаете, как цыгане. Приходят домой и начинают, понимаете, агитировать, пока не оберут человека.