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На 7 лет осуждены двое мужчин, которые похитили женщину для вербовки в проститутки
27.11.2018 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Суд Крупского района вынес обвинительный приговор двум местным жителям. За похищение человека их приговорили к 7 годам заключения,
По материалам дела, двое 27-летних мужчин проезжая по трассе М1 увидели женщину. Они силой вывезли ее в лес и
Суд признал мужчин виновными в похищении человека «в целях эксплуатации» и приговорил каждого к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. У них конфискуют все имущество.
При этом фигуранты оправданы по статье 171−1 Уголовного кодекса (Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению) «в связи с отсутствием в их действиях состава преступления».
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Кроме того у них конфискуют все имущество.
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