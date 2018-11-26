На 7 лет осуждены двое мужчин, которые похитили женщину для вербовки в проститутки

Суд Крупского района вынес обвинительный приговор двум местным жителям. За похищение человека их приговорили к 7 годам заключения, сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, двое 27-летних мужчин проезжая по трассе М1 увидели женщину. Они силой вывезли ее в лес и требовали работать проституткой под их руководством, обещали найти клиентов и квартиру для оказания интимных услуг, а также организовать выезд для этого в Россию. Потерпевшей стала 42-летняя жительница Борисова.

Суд признал мужчин виновными в похищении человека «в целях эксплуатации» и приговорил каждого к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. У них конфискуют все имущество.

При этом фигуранты оправданы по статье 171−1 Уголовного кодекса (Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению) «в связи с отсутствием в их действиях состава преступления».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.