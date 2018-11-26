«Психология навынос»: почему все разговоры о том, что «человек человеку волк» - неправда

Человеческий вид — чудовищно альтруистичен, считает самый категоричный психолог Павел Зыгмантович. Все разговоры о «человек человеку волк» — неправда. Альтруизм — это действие в чью-либо пользу без личной выгоды. Человек испытывает удовольствие, когда помогает другим.



Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 28 ноября в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете еще больше!

почему все разговоры о том, что «человек человеку волк» — неправда;

во что заставляют верить человека, чтобы он стал способен убить другого (например, на войне);

что делать, чтобы вам гарантированно оказали помощь в экстренной ситуации на улице (или вы сами увидели, что кому-то стало плохо, но никто не спешит помочь);

почему, помогая другим людям (волонтеря или перечисляя деньги на благотворительность), мы чувствуем себя лучше и значимее;

можно ли научить состраданию;

почему нам важно отблагодарить за помощь и некомфортно, если благодарность не принимается;

когда нас обвиняют в эгоизме, в чем на самом деле нас обвиняют — какие страхи и неудовлетворенные потребности обнаруживаются у обвинителя, которые он не решается назвать прямо?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской. До встречи в прямом эфире!

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Связь с автором: Facebook , «ВКонтакте », YouTube .