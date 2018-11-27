Фоторабота кореличчанки Ларисы Шугли прошла отбор на республиканский конкурс «Мой родны кут»





В Год малой родины газета «СБ. Беларусь сегодня» объявила фотоконкурс «Мой родны кут». К участию в нем приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители.

Жительница Кореличей Лариса Шугля, которая работает учителем начальных классов в СШ №2 райцентра и там же руководит фотоклубом «СтопКадр», для участия в конкурсе выслала свою фотоработу «Загадки принеманского леса», которая прошла конкурсный отбор.

Теперь редакционное жюри будет решать, какая из присланных фотографий лучшая. Пожелаем нашей землячке удачи!

— Расскажите о чудесных местах нашей страны, о людях, которые живут в Беларуси, — призывает редакция «СБ». Номинаций у конкурса две — «Моя малая родина» и «Земляки». По итогам года лучшие фото определит редакционное жюри, а прямо сейчас присланные на конкурс снимки уже размещаются на сайте www.sb.by . Присылать фото нужно по электронной почте на адрес pisma@sb.by .

Больше фоторабот Ларисы Шугли можно увидеть ЗДЕСЬ .

Инна ЛЕЙКО

Фото из архива редакции газеты «Полымя» и Ларисы ШУГЛИ