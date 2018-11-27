ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фоторабота кореличчанки Ларисы Шугли прошла отбор на республиканский конкурс «Мой родны кут»

27.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Фоторабота кореличчанки Ларисы Шугли прошла отбор на республиканский конкурс «Мой родны кут»

В Год малой родины газета «СБ. Беларусь сегодня» объявила фотоконкурс «Мой родны кут». К участию в нем приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители.

Жительница Кореличей Лариса Шугля, которая работает учителем начальных классов в СШ №2 райцентра и там же руководит фотоклубом «СтопКадр», для участия в конкурсе выслала свою фотоработу «Загадки принеманского леса», которая прошла конкурсный отбор.

Теперь редакционное жюри будет решать, какая из присланных фотографий лучшая. Пожелаем нашей землячке удачи!

— Расскажите о чудесных местах нашей страны, о людях, которые живут в Беларуси, — призывает редакция «СБ».  Номинаций у конкурса две — «Моя малая родина» и «Земляки». По итогам года лучшие фото определит редакционное жюри, а прямо сейчас присланные на конкурс снимки уже размещаются на  сайте www.sb.by. Присылать фото нужно по электронной почте на адрес pisma@sb.by.

Больше фоторабот Ларисы Шугли можно увидеть ЗДЕСЬ.

Инна ЛЕЙКО

Фото из архива редакции газеты «Полымя» и Ларисы ШУГЛИ

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Год малой родины газета «СБ. Беларусь сегодня» объявила фотоконкурс «Мой родны кут». К участию в нем приглашаются как профессиональные
 
Новости дня
Новости общества
 
«Психология навынос»: почему все разговоры о том, что «человек человеку волк» - неправда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика